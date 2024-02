Il film di Super Mario, uscito lo scorso anno, ha dato una nuova vita all'iconica Principessa Peach, trasformandola - finalmente - da una semplice donzella da salvare a un personaggio proattivo. La sua ascesa continua ora in Princess Peach: Showtime!, il nuovo titolo in uscita su Nintendo Switch il 22 marzo che trasforma la nostra amata principessa in un'eroina; se, dunque, anche voi non vedete l'ora di immergervi nell'avventura siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui preordinare il gioco al miglior prezzo.

Princess Peach: Showtime!, chi dovrebbe acquistarlo?

In Princess Peach: Showtime!, la nostra amata principessa si trasforma per la prima volta nella protagonista di un'avventura senza precedenti. Ora, infatti, non solo è una principessa, bensì anche un'eroina poliedrica: spadaccina, pasticciera, campionessa di kung-fu e molto altro, tutto grazie alle trasformazioni di Peach che influenzano direttamente il gameplay. Parliamo, dunque, di un titolo che si rivolge a un pubblico che va oltre i fan della storica saga di Mario, attratto dalla possibilità di esplorare un universo narrativo dove i ruoli tradizionali si invertono, dando spazio a una protagonista femminile forte e determinata.

È, dunque, Particolarmente consigliato per i possessori di Nintendo Switch (classica, OLED o Lite) che cercano un titolo in grado di offrire ore di intrattenimento attraverso un gameplay versatile e mai monotono. Che siate già affezionati alla Principessa Peach o nuovi ammiratori, questo gioco vi immergerà in un'avventura dove ogni trasformazione di Peach apre le porte a nuove sfide e scoperte.

Princess Peach: Showtime!, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Tornando a parlare del preorder, lo store che vi consigliamo maggiormente è Amazon dove, nonostante sia disponibile al prezzo di listino di 59,99€, se siete clienti Prime potrete usufruire di svariati vantaggi: avrete la certezza di riceverlo il giorno dell'uscita, il 22 marzo, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.

Detto ciò, qualora non voleste optare per Amazon, ecco una lista di altri store in cui trovarlo: