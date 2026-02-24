Nella produzione tecnologica statunitense, Apple sta per compiere un passo significativo: la casa di Cupertino ha annunciato che il Mac Mini verrà prodotto per la prima volta nella storia negli Stati Uniti, precisamente a Houston, in Texas. La notizia si inserisce in un contesto geopolitico ed economico delicato, segnato dalle pressioni tariffarie dell'amministrazione Trump sui prodotti tecnologici assemblati all'estero, e rappresenta uno dei capitoli più concreti del piano di investimento da 600 miliardi di dollari che Apple si è impegnata a destinare alla manifattura americana.

La produzione del compact desktop di Apple avverrà in un nuovo stabilimento edificato all'interno del campus già esistente di Houston, la stessa struttura che attualmente assembla i server dedicati all'intelligenza artificiale dell'azienda. L'espansione raddoppierà l'impronta complessiva del sito, trasformando il campus texano in uno dei poli manifatturieri più strategici dell'intera filiera Apple. Secondo quanto comunicato attraverso Apple Newsroom, la produzione dei server AI aveva già preso il via prima del previsto, con le schede logiche assemblate in loco e destinate ai data center dell'azienda distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il CEO Tim Cook ha commentato la decisione con queste parole: "Apple è profondamente impegnata nel futuro della manifattura americana, e siamo orgogliosi di espandere significativamente la nostra presenza a Houston con la produzione del Mac Mini a partire da quest'anno." Ancora più interessante è la prospettiva fornita dal COO Sabih Khan al Wall Street Journal, che ha dichiarato come Apple si senta "più fiduciosa" riguardo alla domanda a lungo termine per il Mac Mini, descrivendo il dispositivo come più popolare persino del Mac Pro in termini di volumi.

Dal punto di vista industriale, la scelta del Mac Mini non è casuale. Si tratta di un dispositivo compatto ma tecnologicamente denso, attualmente equipaggiato con i chip della serie Apple Silicon M4, che richiedono processi di assemblaggio precisi ma meno complessi rispetto ad altri prodotti della lineup. Portare questa produzione negli USA risponde tanto a esigenze di immagine pubblica quanto a considerazioni strategiche legate alla sicurezza della catena di fornitura, un tema diventato centrale dopo le crisi logistiche globali degli ultimi anni.

Vale però la pena contestualizzare questa mossa alla luce della storia recente di Apple nel settore manifatturiero domestico. Nel 2019, Cook accompagnò l'allora presidente Trump in visita a uno stabilimento texano presentato come nuova struttura produttiva, quando in realtà lo stesso sito assemblava computer Apple sin dal 2013. Più recentemente, nel 2023, MacRumors aveva segnalato che il nuovo Mac Pro riportava l'etichetta "Product of Thailand. Final assembly in the USA", una dicitura inedita rispetto ai modelli precedenti, sulla quale Apple non aveva fornito alcuna spiegazione ufficiale.

Questi precedenti invitano a una lettura critica degli annunci, senza tuttavia sminuire il valore infrastrutturale dell'espansione texana. L'impegno da 600 miliardi di dollari rimane il quadro di riferimento di una strategia che punta a ridurre la dipendenza dalla manifattura asiatica, in particolare da Taiwan e Cina, in risposta a scenari tariffari sempre più imprevedibili. Per gli appassionati di hardware e per i professionisti che valutano il Mac Mini come workstation compatta, l'origine produttiva non cambia le specifiche tecniche del dispositivo, ma potrebbe influenzarne disponibilità e prezzi nel medio termine, specie in caso di ulteriori tensioni commerciali tra Washington e Pechino.