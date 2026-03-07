Il mondo dei dispositivi da salotto dedicati al gaming su PC sta attraversando una fase di incertezza, e Valve ne è l'esempio più emblematico del momento. La casa di Seattle, celebre per la piattaforma Steam e per il successo dello Steam Deck, aveva annunciato con grande entusiasmo la nuova Steam Machine, un dispositivo pensato per portare l'esperienza completa del gaming su PC direttamente nel salotto di casa, con accesso all'intera libreria Steam senza dover assemblare un PC da zero. Tuttavia, le ultime comunicazioni ufficiali dell'azienda dipingono uno scenario più complesso rispetto alle attese iniziali, con una finestra di lancio che si fa sempre più nebulosa.

La notizia emerge da un post pubblicato sul sito ufficiale della community di Steam, nell'ambito di una lunga analisi di fine anno. In quello che appare come un singolo, quasi sommesso paragrafo, Valve ha scritto: "Speriamo di spedire nel 2026, ma come abbiamo condiviso di recente, le carenze di memoria e storage hanno creato delle sfide per noi. Condivideremo aggiornamenti pubblicamente quando avremo finalizzato i nostri piani." Una dichiarazione breve, ma densa di implicazioni per chi attendeva il prodotto.

Il contesto industriale in cui questa notizia si inserisce è tutt'altro che favorevole. La RAM per PC ha raggiunto prezzi storicamente elevati, e la scarsità di componenti di memoria e archiviazione sta mettendo sotto pressione l'intera catena di fornitura dell'hardware consumer. Si tratta dello stesso tipo di criticità che, in passato, ha colpito il mercato delle schede grafiche e degli SSD, con ripercussioni dirette sui costi di produzione e sui prezzi al dettaglio.

A febbraio, Valve aveva rassicurato la propria utenza confermando che la Steam Machine era ancora in linea con un lancio previsto nella prima metà del 2026, pur ammettendo che tanto il prezzo quanto la tempistica precisa erano ancora da definire. L'aggiornamento più recente, tuttavia, sembra abbandonare definitivamente l'ipotesi di un rilascio nel primo o secondo trimestre del 2026, lasciando aperta anche la possibilità di uno slittamento al 2027.

Uno degli aspetti più attesi dai potenziali acquirenti era proprio il posizionamento di prezzo della Steam Machine: un'alternativa accessibile al PC da gaming tradizionale, capace di offrire la flessibilità dell'ecosistema Steam senza richiedere la conoscenza tecnica necessaria per costruire o configurare un sistema desktop. Con i costi dei moduli RAM ai massimi storici, però, qualsiasi ipotesi di pricing risulta difficile da stabilire con precisione, e Valve non ha ancora fornito cifre ufficiali.

Le carenze di memoria e storage stanno mettendo a rischio una delle promesse più attese per il gaming da salotto.

Dal punto di vista tecnico, la Steam Machine puntava a integrare hardware compatibile con l'ampio catalogo di titoli disponibili su Steam, offrendo un'esperienza simile allo Steam Deck ma pensata per uno schermo televisivo e per un utilizzo stazionario. La scarsità di componenti non colpisce solo i costi diretti, ma può influenzare anche le scelte sull'architettura finale del dispositivo, con eventuali compromessi su capacità di RAM o storage integrato che andrebbero a impattare direttamente le prestazioni.

Al momento non è esclusa del tutto una commercializzazione entro la fine del 2026: la nota di Valve non chiude definitivamente questa porta, ma ne riduce sensibilmente la probabilità. L'azienda ha anche risposto brevemente a The Verge, senza però aggiungere dettagli sostanziali rispetto a quanto già pubblicato. Con la pressione competitiva esercitata da dispositivi come le console di Sony e Microsoft, e con un mercato del gaming da salotto in continua evoluzione, ogni mese di ritardo rappresenta una variabile non trascurabile nella strategia complessiva di Valve.

L'attenzione resterà alta nelle prossime settimane: eventuali aggiornamenti sulla disponibilità dei componenti, così come le decisioni di Valve su specifiche finali e fascia di prezzo, saranno determinanti per capire se la Steam Machine potrà ancora rientrare nei piani di Valve per il 2026 o se dovrà essere rimandato a un periodo più lontano.