Questa settimana è in corso una promozione su eBay che vi permette di risparmiare fino a 200€ sui vostri acquisti utilizzando il coupon SETTEMBRE2023 (con un massimo di 100€ per utilizzo). Tra i vari prodotti disponibili ci teniamo a segnalarvi il MacBook Air da 13″ con processore M2 che, con l’utilizzo del codice, scende a soli 1019€!

Con questo sconto potrete infatti acquistare il MacBook Air M2 da 13″ a uno dei prezzi più bassi mai raggiunti. Solo ad inizio anno, con un altra promozione, si erano raggiunte cifre leggermente più basse.

Questo notebook è perfetto per chiunque, siate voi studenti o lavoratori che hanno spesso bisogno di spostarsi. Garantisce un’autonomia eccellente, prestazioni sempre di altissimo livello in qualsiasi situazione e una facilità di utilizzo disarmante. Se proprio dobbiamo trovare dei difetti è sulla sezione gaming, che comunque grazie a Apple Arcade può riservare piacevoli sorprese, soprattutto per i casual gamer.

N.B.: utilizzate il codice SETTEMBRE2023 per ottenere 100€ di sconto

Grazie al processore M2 potrete utilizzare il MacBook per moltissime operazioni impegnative, come montaggio video, utilizzo di programmi grafici e gestionali senza mai aver cali di prestazione. Senza ovviamente dimenticare lo stupendo schermo retina, che vi permetterà di godere di una qualità dell’immagine stupenda anche nelle vostre sessioni di svago con Netflix, Disney+ o altri servizi streaming.

