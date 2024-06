Questo MacBook Air a 922€ ti sorprenderà, perché non è quello con chip M1

Quando si decide di acquistare un MacBook Air, generalmente ci si aspetta di spendere oltre 1.000€, specialmente optando per modelli più recenti con chip M2 in poi. Questa volta, ePrice si distingue offrendo il MacBook Air del 2022, dotato del chip M2, a soli 922,36€, un prezzo competitivo rispetto alla concorrenza.

MacBook Air 2022 M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 2022 M2 è l'ideale per gli utenti alla ricerca di un portatile senza compromessi sulla potenza. Grazie al design sottile e al peso di soli 1,24 kg, è perfetto per coloro che sono sempre in movimento, sia che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento. La combinazione della CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata garantisce prestazioni eccezionali per multitasking, editing video e molto altro, soddisfacendo così le esigenze di coloro che richiedono alta velocità ed efficienza.

Inoltre, con fino a 18 ore di autonomia, offre la durata necessaria per accompagnare gli utenti per tutta la giornata senza necessità di ricarica continua. La qualità di visualizzazione è assicurata dal display Liquid Retina da 13,6" che offre colori vividi e dettagli nitidi, ideale per gli amanti della multimedialità e per tutti coloro che desiderano un'esperienza visiva di primo livello.

Considerando anche le sue capacità audio e video, con una videocamera FaceTime HD e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, questo portatile si rivela perfetto anche per gli appassionati di musica e per chi lavora in videoconferenza, assicurando sempre la migliore qualità sia in ascolto che in riproduzione. La varietà di opzioni di connettività, compresa la porta di ricarica MagSafe e due porte Thunderbolt, aggiunge ulteriore valore, rendendolo eccellente per gli utenti che cercano un computer non solo potente e leggero, ma anche versatile e semplice da usare in sinergia con altri dispositivi Apple.

