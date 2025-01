Per vedere i MacBook Air OLED dovremo attendere un bel po' di anni

Apple avrebbe posticipato l'introduzione degli schermi OLED sui MacBook Air al 2029, secondo quanto riportato da The Elec. Il ritardo di due anni rispetto alle previsioni iniziali sarebbe dovuto alle vendite inferiori alle attese degli iPad Pro con display OLED.

Nonostante i vantaggi della tecnologia OLED come contrasto quasi infinito, tempi di risposta immediati e eccellente riproduzione dei colori, Apple sembra voler procedere con cautela nell'implementazione su laptop. Gli utenti dovranno quindi pazientare ancora a lungo per vedere questa evoluzione sui MacBook Air.

Nel frattempo, dal 2027 i MacBook Air adotteranno la tecnologia LCD "Oxide TFT", già presente sui MacBook Pro dal 2022. Questa soluzione intermedia permetterà di migliorare precisione cromatica, efficienza energetica e contrasto rispetto agli attuali display.

I MacBook Pro restano invece in pole position per il passaggio all'OLED, previsto per il 2026. La strategia di Apple sembra quindi quella di testare la nuova tecnologia prima sui modelli di fascia alta, per poi estenderla gradualmente al resto della gamma.

