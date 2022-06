Come di consueto, con la presentazione della nuova versione del proprio sistema operativo, giunto alla tredicesima iterazione denominata macOS Ventura, Apple ha pubblicato la lista dei Mac che saranno aggiornabili. Dando uno sguardo all’elenco (che vi riportiamo qui sotto) e confrontandolo con la lista dei Mac supportati da macOS Monterey, vediamo scomparire tutti i modelli pre-2017, compreso l’immortale Mac Pro del 2013, venduto dalla società fino al 2019.

Vi ricordiamo che il nuovo macOS Ventura, che verosimilmente arriverà entro la fine dell’anno, introduce diverse novità legate sia ad alcune applicazioni di sistema, che subiranno un importante redesign, sia a nuove funzionalità: tra le più importanti vi ricordiamo Stage Manager, che semplifica il lavoro in multitasking e migliora la produttività, Continuity Camera, che permette di usare l’iPhone come webcam in FaceTime e nei principali software di videoconferenze e Passkeys, che permette di effettuare login senza password. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

macOS 13 Ventura, i Mac ancora supportati

Come detto la nuova versione di macOS abbandonerà tutti i dispositivi rilasciati prima nel 2017, ma il nuovo sistema operativo non sarà un’esclusiva dei Mac con chip Apple Silicon (che sia M1 o M2). Questa la lista completa dei dispositivi che supporteranno macOS Ventura: