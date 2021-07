Manli, in arrivo due nuove GeForce RTX 3080 Ti custom

Manli ha annunciato due nuovi modelli basati sulla GeForce RTX 3080 Ti, una tra le migliori schede video attualmente sul mercato. I prodotti offrono un design a triplo slot ed integrano un gigantesco sistema di raffreddamento. Le Manli GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3080 Ti Gallardo sono praticamente quasi identiche. Entrambe misurano 317x115x60 mm e condividono persino lo stesso sottosistema di alimentazione a 16+3 fasi.

Il sistema di raffreddamento offre sei heat pipe in rame, che possiedono un diametro di 6mm, per trasferire il calore dalla GPU al dissipatore, mentre tre ventole con doppio cuscinetto a sfera da 10 cm si occupano di disperdere il calore. È presente un backplate in alluminio per garantire una maggiore rigidità. In termini di differenze estetiche, la Manli GeForce RTX 3080 Ti è dotata di quattro accenti verdi. La GeForce RTX 3080 Ti Gallardo, d’altra parte, presenta un’illuminazione RGB invece degli inserti colorati. Inoltre, la Gallardo ha un cover con una tonalità di grigio più chiara.

Tra le schede grafiche, solo la GeForce RTX 3080 Ti Gallardo ha un piccolo overclock di fabbrica di 15MHz (Boost Clock). La Manli GeForce RTX 3080 Ti si attiene alla velocità di boost clock di riferimento di NVIDIA, pari a 1.665MHz. Anche le schede video di Manli consumano fino a 350W e, per una sufficiente erogazione di corrente, vendono utilizzati due connettori PCIe a 8 pin. Viene utilizzato inoltre lo stesso set di porte della Founders Edition, fornendo tre uscite DisplayPort 1.4a e una singola HDMI 2.1.

Purtroppo, al momento il produttore non ha condiviso alcun dettaglio inerenti ai prezzi o al periodo di uscita delle due schede.