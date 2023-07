Se avete bisogno di trasferire velocemente dati o avere un dispositivo di archiviazione esterno capiente e veloce questa offerta dell’Amazon Prime Day 2023 fa sicuramente al caso vostro. In queste ore infatti potrete acquistare l’SSD esterno Crucial X6 da ben 4TB a soli 245,99€, prezzo più basso che si sia mai registrato per questo modello in particolare.

Il Crucial X6 da 4TB è un’unità SSD portatile ideale per soddisfare le esigenze di archiviazione ad alta capacità e trasferimenti rapidi di dati. Con un design compatto e leggero, è perfetto per l’utilizzo in mobilità, adatto per professionisti in movimento, studenti e creativi. Grazie alla sua connettività USB 3.2 Gen2, l’SSD offre un’esperienza di trasferimento dati veloce e affidabile, consentendo di spostare grandi quantità di file in tempi ridotti. È un compagno ideale per il backup di dati importanti, il trasferimento di progetti multimediali, la conservazione di libri e documenti digitali, e il trasporto di collezioni di foto e video ad alta risoluzione.

Inoltre, l’SSD è resistente agli urti, offrendo una protezione affidabile durante il trasporto. Il Crucial X6 da 4TB offre una soluzione di archiviazione versatile e affidabile per una vasta gamma di utenti, permettendo di portare con sé una grande quantità di dati in modo sicuro e rapido. Dal punto di vista tecnico vi segnaliamo la velocità di lettura fino a 800 MB/s: 3,8 volte veloce della maggior parte dei dischi rigidi e la compatibilità con PC, Mac, Android, iPad Pro (PS4, Xbox One e USB-A richiede adattatore USB-A, disponibile separatamente).

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

