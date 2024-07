Meta modifica le etichette per le immagini create con l'IA dopo gli errori su foto reali

Meta ha annunciato un cambiamento nella modalità in cui vengono etichettati i post che sospetta siano stati generati tramite strumenti di intelligenza artificiale. Le nuovi etichette mostreranno la scritta "AI Info" in luogo del precedente "Made with AI". Questa modifica è stata introdotta in risposta alle critiche di alcuni artisti che lamentavano come le loro opere subissero modifiche minime, ma venissero comunque etichettate come prodotte da IA.

Meta ha dichiarato di essere impegnata a trovare un equilibrio tra il rapido sviluppo tecnologico e la responsabilità di rendere gli utenti consapevoli dei contenuti mostrati nei loro feed. "Mentre collaboriamo con aziende in tutto il settore per migliorare il processo affinché la nostra strategia rispecchi meglio le nostre intenzioni, stiamo aggiornando l'etichetta 'Made with AI' in 'AI Info' su tutte le nostre app, dove gli utenti possono cliccare per ottenere ulteriori informazioni", ha dichiarato l'azienda in una nota stampa lunedì.

Pixabay

L'evoluzione nell'uso delle tecnologie IA è in rapido aumento sul web, rendendo sempre più complicato per le persone distinguere ciò che è realmente autentico. Questo aspetto suscita preoccupazioni specialmente in vista delle elezioni presidenziali negli USA del 2024, un periodo in cui ci si aspetta che soggetti malintenzionati intensifichino gli sforzi di disinformazione per confondere gli elettori.

In risposta a queste minacce, le aziende che operano in ambito tecnologico si sono mosse per affrontare pubblicamente il problema. Tuttavia, la tecnologia sembra evolversi molto più rapidamente rispetto alla capacità delle aziende di identificarla.