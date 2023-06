L’arrivo della famiglia di processori Meteor Lake, previsti per la fine dell’anno, darà il via a un nuovo corse per i processori Intel, che si chiameranno Core e Core Ultra, dicendo addio alla “i” che finora precedeva il numero. Core Ultra sarà il nome dedicato ai chip più potenti (Core Ultra 3, Core Ultra 7, Core Ultra 9), mentre gli altri si chiameranno semplicemente Core 3, Core 5, Core 7.

“La nostra roadmap mostra come Intel stia dando priorità all’innovazione e alla leadership tecnologica con prodotti come Meteor Lake, progettati per essere efficienti e gestire l’IA. Per allinearci meglio con le nostre strategie di prodotto, stiamo introducendo una struttura di branding che aiuterà chi compra un PC a differenziare meglio le nostre proposte ad alte prestazioni da quelle mainstream.”

Il cambio di nome arriva in concomitanza di Meteor Lake perché la gamma rappresenta un punto fondamentale per Intel: si tratta della prima soluzione prodotta sul nodo Intel 4, del primo design basato su chiplet che sfrutta il packaging 3D Foveros e della prima CPU a integrare una VPU, dedicata ai carichi di intelligenza artificiale.

Rimarrà anche la sequenza numerica, necessaria per poter differenziare meglio i vari prodotti; Intel afferma di non averne ancora definita una ufficiale, quindi a Meteor Lake potrebbe non corrispondere la serie 14000, ma un’altra numerazione. Stando alle dichiarazioni di Intel, i numeri seguiranno la dicitura “processor”: si passerà quindi da uno schema come “Intel Core i9-13900K” a “Intel Core Ultra 9 processor ##**”.

Le novità riguardando anche le linee di prodotto Intel Evo e Intel vPro: i sistemi che seguiranno le linee guida di Evo ora verranno chiamati Intel Evo Edition, mentre per vPro saranno presenti due certificazioni, Intel vPro Enterprise e Intel vPro Essentials.