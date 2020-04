Micron presenta i nuovi Crucial P2 e P5, due nuovi SSD NVMe

Micron ha ampliato la gamma di SSD NVMe con i nuovissimi modelli P2 e P5. Si tratta di SSD con protocollo PCIe 3.0 che si propongono di offrire le migliori prestazioni nel settore consumer, pur mantenendo un prezzo competitivo.

Il Crucial P5 rappresenta la novità assoluta: si tratta di un SSD con fattore di forma M.2 pensato per l’ambiente competitivo nei videogiochi o per i professionisti che necessitano della massima velocità durante le attività di gioco o editing. Il Crucial P5 infatti offre prestazioni in lettura/scrittura fino a 3400/3000 MB/s, grazie alla memoria NAND TLC e al controller Micron.

Gli SSD inoltre sono dotati di diverse caratteristiche specifiche come l’accelerazione dinamica della scrittura e la protezione termica adattiva che oltre ad ottimizzare le performance dei sistemi, garantisco la durabilità dei dispositivi, tanto da essere classificato con un fattore MTTF superiore ai due milioni di ore. Infine Micron ha provveduto a migliorare anche la protezione dei dati grazie alla crittografia rapida che permette di proteggere il contenuto del disco senza però rallentare il sistema.

“A oggi Crucial P5 è il nostro SSD più veloce e innovativo perché sfrutta la tecnologia NVMe Gen 3 per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida crescita”, spiega Teresa Kelley, vicepresidente di Micron Consumer Products Group. “Gli appassionati di PC e gaming si renderanno conto che Crucial P5 è stato creato per rispondere a richieste di performance e potenza di elaborazione sempre più alte”.

L’SSD Crucial P5 di Micron sarà disponibile in diversi tagli di memoria che andranno da 250 GB fino ai 2 TB di spazio di archiviazione.

Il nuovo Crucial P2 invece rappresenta la proposta più economica dedicata a chi vuole dare una forte spinta alle prestazioni del proprio PC, senza andare ad incidere eccessivamente sul portafogli.

“Per chi deve aggiornare il proprio sistema così come per chi ne vuole assemblare uno nuovo, Crucial P2 è la soluzione ideale in termini di potenza e affidabilità”, aggiunge Kelley. “Siamo uno dei pochi produttori di SSD che progetta e produce NAND proprie. Realizzato grazie alle competenze di Micron e rigorosamente testato in ogni fase di sviluppo, Crucial P2 rinnova una tradizione di innovazione e qualità lunga 40 anni”.

Un SSD che utilizza ovviamente il fattore di forma M.2 con tagli di memoria fino ad 1TB ideale sia per i content creator che per i gamer, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo nel quale potrete trovare tutte le informazioni nel dettaglio.

Entrambe le unità infine offrono una garanzia limitata di 5 anni, e vengono consegnate insieme ad utility come Acronis True Image HD che permette un semplice e rapido spostamento dei dati dal vecchio Hard Disk al nuovo SSD, e il Crucial Storage Executive che fornisce una panoramica completa sullo stato dell’unità, gestirne le prestazioni ed aggiornare il firmware.

Al momento tuttavia, Micron non ha ancora fornito una data ufficiale di lancio, né un listino, per i due nuovi dispositivi NVMe della serie Crucial.