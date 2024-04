Questa scheda con SSD in RAID arriva fino a 56 GB/s, una velocità impressionante

HighPoint ha annunciato il suo nuovo controller RAID NVMe Gen 5, il Rocket 1608A, in grado di supportare 4 unità NVMe Gen 5 o 8 unità NVMe Gen 4. Questa scheda hardware RAID sfrutta otto slot PCIe 5.0 / PCIe 4.0 x4 controllati da un chip Broadcom PEX89048, raggiungendo un throughput fino a 56 GB/s.

Una velocità davvero impressionante, che permette di lavorare in tempo reale su dati complessi con istanze multiple di … praticamente qualsiasi cosa. Il record precedente di questo marchio, del 2022, era già di 55 GB/s, quindi non stiamo parlando di un enorme balzo in avanti. Ma è comunque miglioramento.

Migliori SSD M.2 NVMe economici (aprile 2024)

Migliori SSD (marzo 2024)

La scheda sfrutta la tecnologia di commutazione NVMe di HighPoint e il chip ExpressFabric di Broadcom per garantire un'integrità del segnale e una latenza ridotte tra le unità. Anche se non supera di molto il precedente record di 55. Altre soluzioni come le schede SupremeRAID di GraidTech possono raggiungere velocità ancora più elevate fino a 80 GB/s.

Il continuo miglioramento di questi prodotti indica un altrettanto incessante bisogno di alte velocità di trasferimento dati. I contesti dove si manifesta tale velocità sono molteplici, sia in ambito industriale sia in ambito militare.