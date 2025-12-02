Microsoft riporta in vita la sua tradizione natalizia dopo un anno di pausa, presentando per il 2025 un maglione celebrativo che trasforma la storia del gigante di Redmond in un capo d'abbigliamento destinato a far discutere gli appassionati di tecnologia vintage. L'iniziativa, che dal 2022 ha già visto protagonisti Clippy e l'iconico sfondo Bliss di Windows XP, rappresenta un'operazione nostalgia che pesca a piene mani nell'heritage software dell'azienda, quel periodo aureo che va da Windows 3.1 fino a XP quando i personal computer stavano conquistando le case di tutto il mondo.

Il "Artifact Holiday Sweater" 2025, proposto al prezzo di 80 dollari, mette in scena una galleria di icone pixelate che chiunque abbia vissuto l'era pre-Vista riconoscerà immediatamente: Notepad, il gioco Reversi, Paint, il prompt di MS-DOS, Internet Explorer e persino la farfalla di MSN Messenger. Al centro della composizione torna naturalmente Clippy, l'assistente virtuale a forma di graffetta che negli anni '90 divideva gli utenti tra chi lo trovava utile e chi lo disabilitava immediatamente, ma che oggi è diventato un'icona pop della tecnologia vintage.

La strategia di Microsoft è chiara: trasformare elementi del proprio patrimonio software in oggetti di culto per una generazione cresciuta con quegli strumenti. Il maglione non si limita però al passato, includendo riferimenti più contemporanei come un'emoji con occhiali da sole, un "50" stilizzato che richiama il logo Windows volante per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'azienda, e la faccia pixelata di un Creeper di Minecraft, proprietà Microsoft dal 2014.

L'elemento più controverso del design è l'icona monocromatica di Copilot, l'assistente AI di Microsoft, stampata sulla manica destra

L'inserimento di Copilot nel pantheon delle icone storiche rappresenta un chiaro tentativo di legittimare l'intelligenza artificiale come parte integrante dell'identità Microsoft, ponendola sullo stesso piano di prodotti che hanno definito decenni di computing. Una scelta che riflette la strategia aziendale attuale, con l'AI integrata pervasivamente in Windows 11 e nella suite Microsoft 365, ma che stride con la natura genuinamente nostalgica degli altri elementi grafici.

Dal punto di vista del design, il maglione mantiene lo stile introdotto nelle edizioni precedenti: un mix tra estetica natalizia kitsch e celebrazione della cultura tecnologica, pensato per funzionare come elemento distintivo durante eventi e feste del periodo. Gli 80 dollari richiesti lo posizionano nella fascia alta dei prodotti merchandising tech, ma in linea con quanto proposto negli anni precedenti e con la natura limitata della produzione.