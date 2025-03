Microsoft avverte: passare a Windows 11 è una questione di sicurezza

L'avviso di Microsoft agli utenti Windows 10 si fa più pressante mentre si avvicina la data del fine supporto. Il colosso di Redmond ha recentemente aggiornato un documento di supporto con modifiche sottili ma significative nel linguaggio, enfatizzando i rischi di sicurezza per chi continua a utilizzare il vecchio sistema operativo.

Il messaggio è chiaro: passare a Windows 11 non è più solo una questione di aggiornamento funzionale, ma una necessità per proteggere i propri dispositivi dalle minacce informatiche, in particolare dalle applicazioni potenzialmente indesiderate che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema.

La triade delle applicazioni: il bene, il male e la zona grigia

Nel panorama software di Windows, Microsoft distingue tre categorie di applicazioni. Le app "pulite" sono quelle disponibili nel Microsoft Store o preinstallate sul PC, considerate sicure e affidabili dall'azienda. All'estremo opposto troviamo le app infettate da malware, che rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza del sistema e dei dati personali.

Tra questi due estremi si collocano le applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA). Questi software non sono necessariamente malevoli, ma provengono da fonti non verificate e spesso includono servizi aggiuntivi non richiesti dall'utente. Microsoft avverte che queste app rappresentano una vulnerabilità significativa che Windows 11 è meglio equipaggiato per gestire.

Ottobre 2025: la data limite per Windows 10

Il documento aggiornato sottolinea come, dopo ottobre 2025, Windows 10 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza o software. Questo significa che i PC che continuano a utilizzare questo sistema operativo diventeranno progressivamente più vulnerabili agli attacchi informatici, senza la protezione degli aggiornamenti regolari che correggono le falle di sicurezza.

Il passaggio a Windows 11 non è solo consigliato, ma diventa cruciale per mantenere un adeguato livello di protezione.

Windows 11 offre funzionalità di sicurezza migliorate, tra cui Smart App Control e meccanismi avanzati per bloccare le applicazioni indesiderate. Microsoft sta chiaramente utilizzando questi aspetti come argomento di vendita per convincere gli utenti ancora fedeli a Windows 10.

Installazione pulita: la strada migliore per il passaggio

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'installazione pulita di Windows 11 non è un'operazione particolarmente tecnica. Utilizzando il Media Creation Tool, è possibile creare un'unità USB avviabile per installare un sistema Windows 11 completamente nuovo, eliminando potenziali problemi di compatibilità che potrebbero sorgere con un aggiornamento tradizionale.

Prima di procedere, è essenziale assicurarsi di disporre di una connessione WiFi stabile e di eseguire il backup dei file importanti, poiché l'installazione pulita cancellerà tutti i dati esistenti sul PC. È inoltre necessario verificare che il dispositivo soddisfi i requisiti hardware minimi per Windows 11.

Protezione dalle applicazioni indesiderate su Windows 11

Dopo aver completato l'installazione di Windows 11, è fondamentale configurare correttamente le impostazioni di sicurezza. Accedendo a "Impostazioni > Privacy e sicurezza > Controllo app e browser > Impostazioni protezione basata sulla reputazione", è possibile attivare il "Blocco app potenzialmente indesiderate" sia per le app che per i download.

Microsoft consiglia inoltre di scaricare le applicazioni esclusivamente dal Microsoft Store, installare regolarmente gli aggiornamenti di Windows 11 e utilizzare il browser Microsoft Edge, che integra Microsoft Defender SmartScreen per bloccare automaticamente le app indesiderate.

Oltre la sicurezza: ripensare l'esperienza digitale

Il passaggio a Windows 11 rappresenta un'opportunità per ripulire e ottimizzare l'esperienza digitale. Un'installazione pulita permette di eliminare il software in eccesso accumulato nel tempo e di partire da zero con un sistema più efficiente e meno vulnerabile.

Con l'avvicinarsi della data di fine supporto per Windows 10, questa transizione diventa non solo consigliabile ma necessaria per chiunque voglia mantenere un ambiente informatico sicuro e aggiornato. La modernizzazione delle funzionalità di sicurezza in Windows 11 offre una protezione significativamente superiore contro le minacce in continua evoluzione del panorama digitale contemporaneo.