Microsoft blocca l'ultimo workaround per gli account locali su Windows 11

In un recente aggiornamento, Microsoft ha modificato il processo di configurazione dei PC con Windows 11, rendendo più problematico per gli utenti configurare i dispositivi con account locali.

Prima era possibile evitare la richiesta di accesso inserendo degli indirizzi email bloccati, come example@example.com, a@a.com, o no@thankyou.com, seguiti da una password a caso.

Questo trucco permetteva agli utenti di procedere con la creazione di un account locale. Tuttavia, Microsoft ha ora bloccato questa possibilità e, se si prova a utilizzare un indirizzo email non valido, il sistema restituisce un messaggio di errore e riporta alla schermata di inserimento dell'email.

Nonostante ciò, esiste ancora un metodo per installare Windows 11 senza un account Microsoft. Allo schermo di login, premendo Shift + F10 e digitando OOBE/BYPASSNRO, gli utenti possono impostare un account locale se il computer non è connesso a Internet.

Questa opzione, tuttavia, potrebbe non essere intuitiva per gli utenti meno esperti di tecnologia, che potrebbero infine optare per la creazione di un account online indesiderato.

L'uso di un account Microsoft semplifica la configurazione iniziale di un nuovo computer, ma la rimozione della possibilità di utilizzare account offline ha suscitato malcontento tra gli utenti, tra cui figure note come Elon Musk.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio in cui Microsoft ha introdotto altri elementi controversi, come le pubblicità nel menu Start, solleciti agli utenti di Windows 10 per l'aggiornamento e l'introduzione di un watermark per i PC che non supportano le funzionalità AI.

Questi cambiamenti riflettono una tendenza più generale nel settore del software, che vede una transizione dalla vendita di prodotti a singoli pagamenti alla sottoscrizione di servizi ricorrenti.

Questo modello, già adottato per Microsoft Office con la transizione verso Microsoft 365, sembra essere in dirittura di arrivo anche per il sistema operativo Windows. Gli utenti sono quindi sempre più spinti verso abbonamenti mensili o annuali per poter utilizzare hardware che hanno già acquistato.