Microsoft ci riprova, un banner fastidioso vuole convincervi a usare Bing

Microsoft sta attualmente distribuendo un aggiornamento lato server che potrebbe portare alcuni utenti di Google Chrome a trovarsi di fronte a un nuovo pop-up con un invito ad utilizzare Bing come motore di ricerca predefinito. Questa iniziativa è parte di una nuova campagna pubblicitaria orchestrata dall'azienda, che mira a promuovere il proprio motore di ricerca.

Arrivano i pop-up per pubblicizzare Bing su Chrome per Windows 10 e Windows 11

Il pop-up di Bing compare sul lato destro del browser, generando inizialmente confusione tra alcuni utenti che hanno temuto di essere stati vittime di un malware. Tuttavia, Microsoft ha confermato che si tratta di una notifica "una tantum" progettata per spingere gli utenti a considerare l'adozione di Bing come motore di ricerca predefinito su Chrome. Inoltre, coloro che optano per questa scelta riceveranno vantaggi extra, come un accesso gratuito a ChatGPT-4 su Bing.

Se un utente clicca su "Sì" nel pop-up, l'estensione Bing verrà aggiunta a Chrome e le impostazioni di ricerca verranno cambiate da Google a Bing. Tuttavia, Microsoft assicura che gli utenti hanno la possibilità di ignorare l'offerta, selezionando "No, grazie".

In un momento in cui la competizione tra i motori di ricerca è intensa, e con giganti come Google che dominano il mercato, Microsoft sta cercando di trovare la strada per aumentare la visibilità e l'utilizzo di Bing. Questo infatti non è il primo tentativo di Microsoft di promuovere Bing attraverso le piattaforme di altri fornitori di servizi. Tuttavia, mentre alcuni utenti potrebbero apprezzare l'opportunità di valutare nuove opzioni, altri potrebbero trovare questa pratica invasiva o irritante.