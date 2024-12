Microsoft conferma una falla nell'installazione di Windows 11

Microsoft ha lanciato un avviso riguardante possibili problemi nell'installazione di Windows 11 versione 24H2 utilizzando supporti fisici come CD o chiavette USB. Il problema si verifica quando i media di installazione includono aggiornamenti di sicurezza rilasciati tra l'8 ottobre e il 12 novembre 2024, impedendo al sistema operativo di accettare ulteriori aggiornamenti dopo l'installazione.

Questa problematica non riguarda i sistemi che ricevono aggiornamenti direttamente tramite Windows Update o il Microsoft Update Catalog. Inoltre, le installazioni che utilizzano l'ultimo aggiornamento di sicurezza di dicembre 2024 non sono interessate. Per evitare questo inconveniente, Microsoft consiglia di creare nuovi supporti di installazione che incorporino l'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2024, rilasciato il 10 dicembre.

Microsoft consiglia di creare un supporto d'installazione con la versione più recente di Windows 11.

Gli utenti che hanno già installato Windows 11 versione 24H2 utilizzando supporti contenenti gli aggiornamenti di ottobre o novembre dovrebbero intervenire immediatamente per aggiornare i propri sistemi. L'applicazione dell'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2024 tramite Windows Update o Microsoft Update Catalog risolverà il problema, ripristinando la capacità del sistema di accettare futuri aggiornamenti di sicurezza.

Mantenere Windows 11 aggiornato è fondamentale per garantire la sicurezza, la stabilità e le prestazioni del sistema. Microsoft rilascia regolarmente aggiornamenti per affrontare le vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da minacce informatiche, assicurando una robusta protezione contro malware e tentativi di hacking. Gli aggiornamenti includono anche correzioni di bug per risolvere problemi noti, migliorando l'affidabilità del sistema e prevenendo potenziali interruzioni durante l'uso.

Questa segnalazione sottolinea l'importanza di utilizzare supporti di installazione aggiornati quando si distribuiscono sistemi operativi, specialmente in ambienti che dipendono da supporti fisici per le installazioni. Garantire che gli strumenti di installazione includano gli ultimi aggiornamenti di sicurezza è cruciale per mantenere l'integrità del sistema e ricevere un supporto continuo.

Microsoft ha anche affermato di essere al lavoro su una soluzione permanente per prevenire tali problemi in futuro. Nel frattempo, si consiglia agli utenti di seguire i passaggi raccomandati per garantire che i loro sistemi rimangano sicuri e in grado di ricevere gli aggiornamenti necessari.

Dall'uscita di Windows 11 versione 24H2, diversi problemi hanno afflitto il sistema operativo nel corso del 2024. Tra questi, un'anomalia dello strumento Pulizia disco che mostrava erroneamente 8,63 GB di cache di aggiornamento rimovibile sotto "Pulizia Windows Update" e un problema di picco del volume degli altoparlanti, con improvvisi aumenti al livello massimo, in particolare quando si utilizzavano DAC esterni come il Creative Sound BlasterX G6.