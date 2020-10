Microsoft Edge disponibile per le maggiori distribuzioni Linux

Tramite un messaggio pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft ha annunciato le versione preview del suo browser Edge è disponibile per le maggiori distribuzioni Linux, come Ubuntu, Debian, Fedora e openSUSE.

Basato su Chromium, così come il più noto Chrome, Edge ha saputo conquistare parte dell’utenza a causa della sua qualità rilevata sugli altri sistemi operativi per i quali è già disponibile, quali Windows e macOS, oltre ai dispositivi mobile iOS ed Android.

Attualmente Edge per Linux è scaricabile dal canale Dev, quindi non è accessibile ancora pubblicamente per tutti, ma, in ogni caso, se volete testarlo, è possibile trovare il pacchetto .deb o .rpm direttamente sul sito Microsoft Edge Insider. In questo modo, inoltre, il software configurerà il vostro sistema per ricevere i futuri aggiornamenti in maniera automatica.

Oppure, se preferite, è possibile procedere all’installazione dal Linux Software Repository di Microsoft utilizzando gli strumenti di gestione dei pacchetti standard della vostra distribuzione e seguendo le istruzioni della sezione “Installazione dalla riga di comando” sul sito Microsoft Edge Insider.

Come affermato da Kyle Pflug, Principal PM Lead, questa versione preview mira a fornire un’esperienza rappresentativa per gli sviluppatori che vogliono creare e testare i propri siti ed applicazioni su Linux. Infatti, le funzionalità della piattaforma Web e gli strumenti di sviluppo dovrebbero comportarsi in modo coerente con le altre edizioni.

Leggi anche: Microsoft Edge avrà presto una funzione di cattura e annotazione integrata

Ovviamente, trattandosi di una versione non definitiva, alcune funzioni e servizi potrebbero non essere ancora completamente abilitati. Ad esempio, al momento sono supportati solo account locali, mentre la sincronizzazione in cloud sarà implementata in un secondo momento.

Coloro che testeranno questa build sono invitati a lasciare il proprio feedback o segnare eventuali problemi attraverso l’apposito strumento integrato.