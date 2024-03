Presto potrete decidere quanta RAM consuma Edge

Microsoft sta lavorando su un nuovo strumento per gestire il consumo di memoria RAM del suo browser Edge, una novità che potrebbe interessare coloro che sono attenti all'efficienza delle risorse del proprio dispositivo.

Questo strumento, annunciato di recente, sarà presto disponibile per gli utenti e consentirà loro di limitare l'uso della RAM durante l'utilizzo del browser. Questa funzionalità è stata introdotta nella versione Canary di Edge, la quale ha anche introdotto altre caratteristiche di gestione della memoria.

Secondo quanto riportato, gli utenti avranno la possibilità di impostare manualmente la quantità massima di RAM consentita attraverso uno slider. Tuttavia, è importante notare che ridurre l'uso della RAM potrebbe influire sulle prestazioni durante la navigazione, causando possibili rallentamenti.

Questo potrebbe essere un compromesso per gli utenti che desiderano ottimizzare l'efficienza del proprio dispositivo sacrificando un po' di prestazioni.

Al momento, questa funzionalità è disponibile solo nella versione Canary di Edge e solo su alcuni dispositivi, come parte della strategia di rilascio controllato di Microsoft.

Gli utenti interessati possono verificare se hanno accesso a questa funzionalità scaricando Edge Canary e dirigendosi alle impostazioni di gestione delle prestazioni.

Tuttavia, è importante tenere presente che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere soggetta a modifiche in base ai feedback degli utenti e ai processi di convalida interni di Microsoft.

Questa nuova funzione per Microsoft Edge, ha messo in luce l'attenzione che l'azienda sta dedicando all'ottimizzazione delle prestazioni del suo browser, cercando di renderlo un'alternativa interessante per l'utenza e tentando di scalare posizioni fra i browser più utilizzati dagli utenti.