Il prossimo passo quale sara'...? L'ia che ti pulisce il popo' quando vai al bagno...? Benvenga l'innovazione ed il progresso, ma al di la' delle implicazioni di sicurezza, mi pare che si sta esagerando con gli automatismi...
Questo dimostra che non c'è alcuna speranza di "guarigione" per questa malattia cronica del controllo, è proprio una mania!
