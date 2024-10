Microsoft migliorerà la ricerca in Windows 11 grazie all'IA, ma solo su questi PC

Microsoft ha annunciato l'introduzione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (AI) nella funzionalità di ricerca dei PC Windows 11 Copilot+, promettendo miglioramenti significativi nel modo in cui gli utenti possono cercare documenti e immagini. La nuova funzionalità permetterà di effettuare ricerche usando un linguaggio descrittivo, facilitando il ritrovamento di file specifici attraverso semplici descrizioni.

Attualmente, il sistema di ricerca di Windows è spesso criticato per la sua imprecisione, ma con l'introduzione dell'AI in Windows 11, Microsoft si propone di risolvere questi problemi. Gli utenti potranno, ad esempio, cercare foto di un recente barbecue semplicemente digitando "BBQ", e il sistema mostrerà tutte le immagini correlate, anche se nei nomi dei file non è presente la parola "BBQ".

Una novità che tutti vorrebbero

La funzione di ricerca AI sarà implementata inizialmente nell'Esplora File di Windows 11 e sarà successivamente estesa alle Impostazioni di Windows e al pannello universale di Ricerca Windows nei prossimi mesi. Queste tecnologie saranno disponibili esclusivamente sui PC Copilot+ che dispongono di un'unità di elaborazione neurale (NPU), necessaria per elaborare i dati di riconoscimento visivo utilizzati nei criteri di ricerca.

La fase di test della nuova feature inizierà questo mese con gli utenti Windows Insider, e il rilascio completo è previsto per le prossime festività. Questo aggiornamento rappresenta il primo utilizzo pratico dell'AI da parte di Microsoft per migliorare significativamente l'esperienza degli utenti di Windows 11.

Oltre alla ricerca AI, Microsoft ha annunciato altri aggiornamenti che riguardano le funzionalità AI sui PC Copilot+, consolidando la posizione del sistema operativo come strumento avanzato per la produttività. Con queste innovazioni, l'esperienza utente su Windows 11 si preannuncia più intuitiva e efficiente, riducendo i tempi di ricerca e migliorando l'accessibilità ai dati archiviati.