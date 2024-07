Windows 11 pronto ad accogliere novità con le nuove build

Novità in arrivo per gli utenti di Windows 11: Microsoft ha recentemente distribuito due nuove build per gli Insider di Windows 11, apportando modifiche e miglioramenti che hanno già suscitato discussioni tra gli utenti. La build 26244, disponibile per il Canary Channel, e la build 22635.3858 per il Beta Channel, introducono alcune novità significative che meritano attenzione.

Uno degli aggiornamenti più chiacchierati riguarda l'introduzione di una pubblicità di Game Pass all'interno dell'app Impostazioni di Windows 11. Questa funzionalità, attualmente in fase di test, sarà implementata per tutti gli utenti più tardi questo mese con un aggiornamento di Patch Tuesday. È importante sottolineare che l'annuncio sarà visibile solamente agli utenti che utilizzano il loro PC per giocare, che hanno un account Microsoft su Windows 11 e che operano su una delle edizioni Home o Pro del sistema.

In aggiunta, Microsoft sta introducendo nel menu Impostazioni una nuova banner che invita gli utenti ad aggiungere un indirizzo email di recupero per il proprio account Microsoft. Questa iniziativa ha lo scopo di garantire che gli utenti non perdano l'accesso al loro account.

La build 26244 porta con sé altri miglioramenti, come l'opzione di backup di molte impostazioni audio, che possono essere ripristinate attraverso l'app Windows Backup, oltre a redirezionare i collegamenti per la pagina del pannello di controllo dei Font alla pagina delle impostazioni dei Font.

Per quanto riguarda la build 22635.3858, vi sono migliorie minori all'interfaccia utente, inclusi cambiamenti nella finestra di condivisione di Windows che ora presenta una semplificazione dell'interfaccia rimuovendo la casella di ricerca. Anche la logica per l'opzione “Termina attività” nella barra delle applicazioni è stata aggiornata, evitando di mostrare il dialogo "Non Rispondendo" prima di terminare un'attività.

Per ulteriori dettagli su queste build, gli utenti possono consultare il blog di Microsoft relativi alle build 26244 e 22635.3858.