Microsoft pubblicizza i PC Copilot+ con Recall, ma la funzione non è disponibile (e chissà quando lo sarà)

Non c'è che dire, Microsoft deve avere le idee parecchio confuse: da qualche giorno, una nuova campagna pubblicitaria che gira sui social fa riferimento alla funzione Recall, che è stata però rinviata a data da destinarsi a causa delle molte lamentele di utenti ed esperti di sicurezza.

I PC Copilot+ sono al centro delle critiche praticamente dal loro lancio sul mercato, soprattutto perché, almeno in Europa, mancano le funzionalità Copilot+ pubblicizzate (come vi abbiamo raccontato nel nostro editoriale). Non che nel resto del mondo le cose vadano meglio, viste le lamentele espresse anche da molti colleghi oltreoceano, che hanno constatato diversi problemi nel funzionamento di Cocreator, Live Captions e Studio Effects.

La funzione Recall, che creava una sorta di timeline fotografica effettuando uno screenshot ogni 5 secondi, è stata rinviata prima dell'uscita dei PC Copilot+ a causa delle forti preoccupazioni espresse da utenti ed esperti del settore in merito alla sicurezza; nonostante questo, sembra che Microsoft la stia pubblicizzando attivamente, come se fosse disponibile.

Come se non bastasse, stando alla libreria delle inserzioni di Meta, lo scorso 3 luglio Microsoft ha avviato nove campagne pubblicitarie che fanno riferimento a Recall, che verranno distribuite su Facebook, Instagram e Messenger. Un comportamento inspiegabile, vista la situazione attuale.

È probabile che Microsoft abbia preparato queste pubblicità con largo anticipo, prima di decidere di rimandare il rilascio della funzionalità Recall, ma non è chiaro perché non siano state posticipate anche le campagne pubblicitarie. Il rischio più grande è che un utente, ignaro della situazione attuale, veda la pubblicità e venga convito ad acquistare un PC Copilot+, per poi trovarsi tra le mani un computer manchevole proprio della funzionalità che lo ha convinto ad acquistarlo.