SVENDITA TOTALE: Microsoft Surface Pro 9 al -17%

Dovete acquistare un nuovo computer, ma volete qualcosa capace di unire la potenza di un normale laptop alla comodità di un tablet? Il dispositivo perfetto per voi è il Microsoft Surface Pro 9 con schermo da 13 pollici, specialmente ora che è in offerta su Amazon a soli 1099€, grazie a un importante sconto del 17% che lo porta parecchio sotto il prezzo consigliato di 1329€.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

A bordo del 2 in 1 Microsoft Surface Pro 9 troviamo un potente processore Intel Core i5 di 12° generazione, che offre prestazioni elevate sia in ambito lavorativo che creativo. Lo schermo da 13 pollici ha un'ottima qualità d'immagine e permette di godersi al meglio i contenuti multimediali, con dettagli nitidi e colori vivaci.

Come ogni dispositivo 2 in 1 che si rispetti, anche Surface Pro 9 è caratterizzato da un'incredibile versatilità: può essere usato come laptop grazie alla cover con tastiera integrata quando bisogna lavorare, oppure si può trasformare in un tablet per disegnare, prendere appunti, navigare o guardare film e serie TV comodamente sul divano. Leggero e portatile, è il dispositivo perfetto anche per chi è sempre in movimento, ma non vuole rinunciare a portare con sé potenza e prestazioni in ogni viaggio. La batteria ha una grande autonomia, che assicura un uso del dispositivo per tutta la giornata senza bisogno di ricaricarlo.

Non lasciatevi sfuggire l'offerta che porta Microsoft Surface Pro 9 a soli 1.099€: si tratta di un ottimo investimento per la vostra produttività e per l'intrattenimento, capace di rispondere a tutte le vostre esigenze grazie alle sue capacità.

