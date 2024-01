Microsoft al lavoro per correggere l'errore 0x80070643 di Windows 10

Diversi utenti stanno riscontrando l’errore 0x80070643 durante l’installazione dell’aggiornamento KB5034441, l’update di sicurezza rilasciato nell’ultimo Patch Tuesday che punta a risolvere una vulnerabilità BitLocker identificata come CVE-2024-20666.

L’errore si presenterebbe sui sistemi Windows 10 con partizione Windows Recovery Environment (WinRE) troppo piccola, ma per fortuna Microsoft è già al lavoro su un fix.

BleepingComputer

Secondo i report, gli utenti stanno ricevendo il messaggio “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE”, tuttavia l’errore corretto che dovrebbe apparire è “CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE”. Finché non ci sarà una soluzione ufficiale, è possibile usare un workaround per ridimensionare manualmente la partizione WinRE. Microsoft consiglia di eseguire il comando “reagentc /enable” se i tentativi di creare una nuova partizione WinRE falliscono: in questo modo si abilita la partizione esistente e si risolve temporaneamente il problema.

Questa la dichiarazione dell’azienda in merito all’errore 0x80070643: “I dispositivi che cercano di installare l'aggiornamento dell'ambiente di ripristino di Windows di gennaio 2024 (KB5034441) potrebbero visualizzare un errore legato alle dimensioni della partizione dell'ambiente di ripristino. Stiamo lavorando a una soluzione e forniremo un aggiornamento in un prossimo rilascio”.

Microsoft ha anche rilasciato uno script PowerShell che automatizza l’aggiornamento della partizione WinRE, ma ha invitato gli utenti a procedere con cautela, sottolineando la necessità di eseguire il backup dei dati prima di ridimensionare manualmente la partizione WinRE, poiché il processo potrebbe danneggiarla e causare una perdita dei dati.

Dopo aver eseguito lo script, Microsoft consiglia di usare lo strumento Mostra o Nascondi per nascondere l’aggiornamento ed evitare di incorrere continuamente nell’errore 0x80070643.

Immagine di copertina: claudiodivizia