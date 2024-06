Microsoft svela per errore alcuni vantaggi dell'account locale su Windows 11, ecco come attivarlo

Come forse saprete, è possibile accedere a Windows 11 con un account locale, anche se di norma Microsoft consiglia di creare un account Microsoft. Non a caso, un recente aggiornamento di una pagina di supporto Microsoft spiega quali sono i vantaggi di passare da un account locale a un account account Microsoft su Windows 11.

Anche volendo, per utilizzare un account locale su Windows 11 è prima necessario configurare un account Microsoft o essere disposti a optare per soluzioni alternative durante il processo di configurazione iniziale del PC. Inoltre, come spiega Microsoft nel documento, scegliendo questa opzione si rinuncia ad alcune funzioni extra di grande importanza per chi è legato all'ecosistema Microsoft.

Tra i vantaggi offerti dall'account Microsoft troviamo ad esempio la possibilità di sincronizzare file tra dispositivi e di esportare le proprie impostazioni le impostazioni su più PC. Ci sono anche benefici per la sicurezza, come evidenziato nella pagina di supporto di Microsoft. Detto questo, non tutti vogliono utilizzare un account Microsoft. Alcune persone preferiscono l'account locale al quale si può accedere anche senza connessione internet.

Ma veniamo al punto: leggendo attentamente il documento redatto dal produttore, l'argomentazione a favore dell'account Microsoft potrebbe in realtà convincere alcune persone a usare un account locale. Ecco i principali motivi elencati da Microsoft:

Un account locale viene creato sul dispositivo e non richiede connettività Internet per accedere. È indipendente dagli altri servizi e non è collegato al cloud. Le impostazioni, i file e le applicazioni sono limitate a quel singolo dispositivo.

viene creato sul dispositivo e non richiede connettività Internet per accedere. È indipendente dagli altri servizi e non è collegato al cloud. Le impostazioni, i file e le applicazioni sono limitate a quel singolo dispositivo. L'account Microsoft, invece, è associato a un indirizzo email e a una password che si utilizzano con Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox e Windows. Quando si accede al PC con un account Microsoft, si è connessi a un servizio cloud di Microsoft, e le impostazioni e i file possono sincronizzarsi su vari dispositivi. Inoltre, è possibile utilizzarlo per accedere ad altri servizi Microsoft.

Come potete vedere, le motivazioni a favore dell'account Microsoft potrebbero fare da deterrente per alcuni utenti che non vogliono collegare il proprio profilo alle app Microsoft o semplicemente non dispongono di una connessione che permetta di accedere all'account. Al contrario, creando un account locale si può accedere senza connessione e si riducono al minimo i rischi di sottrazione dei file, dato che l'account fa riferimento sollo alla macchina in uso. Per questo motivo, il post di Microsoft potrebbe risultare controproducente e spingere alcuni utenti a preferire la prima opzione, anche se non è così facile adoperare un account locale.

Come passare da un account Microsoft a un account locale:

Se desideri trasformare un account Microsoft esistente in un account locale, segui questi passaggi:

Accedi al menù Impostazioni -> premi il tasto Windows + I per aprire il menu delle impostazioni Vai nella sezione "Account" -> seleziona "Account" dalla lista delle opzioni Cerca la voce "Le tue informazioni": -> dal menu a sinistra, scegli "Le tue informazioni". Accedi con un account locale: -> clicca su "Accedi con un account locale". Segui le Istruzioni: Inserisci le informazioni necessarie per creare un account locale, come nome utente e password.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di creare o modificare un account locale su un computer Windows.

Come attivare Windows 11 con un account locale (senza connessione)

Avviate normalmente la procedura di installazione di Windows 11. Arrivati alla schermata di "Connessione alla rete" non potrete proseguire senza avere una connessione.

A questo punto dovrete eseguire i seguenti passaggi:

Aprite il Prompt dei comandi premendo Maiusc + F10 Digitate OOBE\BYPASSNRO e premete Invio Il sistema si riavvierà e una volta tornati alla schermata di connessione alla rete, comparirà la voce "Non ho Internet". Selezionate la voce "Non ho Internet" e in seguito scegliete continua con configurazione limitata. A questo punto sarete in grado di portare a termine l’installazione di un account locale.

Windows 11 senza connessione, conviene davvero?

L'idea di poter accedere senza una connessione a Internet piace a molti, non c'è che dire. Anche se avendo un account Microsoft, personalmente, credo che i benefici di questa scelta superano di gran lunga i lati negativi, capisco che alcuni utenti vogliano solamente accedere al PC senza connettere vari account Microsoft (che magari neanche hanno).

Sebbene Microsoft abbia redatto un documento di supporto per chiarire alcuni punti, leggendolo si nota un'omissione piuttosto evidente: non ci sono istruzioni per per configurare il PC con un account locale. Come abbiamo visto qui sopra si può configurare il PC con un account Microsoft e poi passare a un account locale. Se però si desidera configurare Windows 11 senza un account Microsoft, è necessario ricorrere a soluzioni alternative.

Dispiace pensare che l'uso di un account Microsoft sia quasi obbligatorio per accedere a un PC Windows 11. A conti fatti, anche chi sceglie di usare un account locale è prima costretto a creare un account Microsoft, a meno che non utilizzi un escamotage. Sarebbe molto più semplice se ci fosse un'opzione che consente di scegliere quale account utilizzare senza impedimenti o giri di parole ma, del resto, non siamo sorpresi che Microsoft faccia di tutto per spingere i suoi utenti a registrare un account unico per tutti i servizi Microsoft.