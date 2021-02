Microsoft Word, presto questa funzione vi farà scrivere più veloci

Microsoft sta lavorando ad una nuova funzione per l’editor di testo Word che farà molto felice chi deve battere all’interno del programma centinaia, se non migliaia, di parole ogni giorno. La funzione è già stata vista in altri servizi come Google Docs, Gmail, persino negli smartphone e sarebbe in arrivo già il mese prossimo. Di cosa di stratta?

Microsoft Word per Windows molto presto avrà un sistema di predizione del testo. La funzione, già disponibile su Google Docs e altri servizi di Big G con il nome si Smart Compose, suggerisce il testo man mano che si sta digitando in modo da velocizzare moltissimo la scrittura, un sistema simile a quello presente nelle tastiere degli smartphone.

L’utilizzo dell’auto-completamento è molto semplice: la parola suggerita verrà mostrata di seguito a quelle digitate dall’utente seguendo un algoritmo di machine learning e potrà essere accettata premendo il tasto TAB oppure eliminata con ESC. Ovviamente continuando la digitazione normalmente tale suggerimento verrà ignorato, non dovrete sempre premere ESC alla fine di ogni parola per ignorare la predizione del testo.

La funzione può anche essere disattivata completamente, nel caso preferiste non essere disturbanti mentre scrivete dai suggerimenti a schermo.

Microsoft ha già iniziato a distribuire le predizioni del testo in Outlook per Windows all’inizio di questo mese. La funzione è disponibile anche per Outlook per il web e Outlook per Android. Poiché la nuova funzione sfrutta il machine learning, dovrebbero migliorare nel tempo man mano che viene utilizzata.

Secondo la roadmap di Microsoft 365, la funzione in sviluppo potrebbe essere rilasciata già il mese prossimo. La roadmap rappresenta una linea guida per il rollout delle funzioni ma non indica date certe nelle quali le funzioni vengono rilasciate, tutto può ancora slittare e quindi potremmo dover aspettare un po’ di più per vedere la previsione del testo in Microsoft Word.