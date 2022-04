Scegliere uno dei migliori antivirus per proteggersi dai ransomware non è un’operazione così scontata come si potrebbe credere. Sul mercato, esistono tantissimi brand con proposte variegate, ma se osserviamo in generale la situazione, possiamo notare come nel corso del tempo, si parli sempre più di suite di sicurezza anziché di antivirus. E il motivo è presto detto: i virus sono solo la punta dell’iceberg.

Infatti, le minacce sono sempre più complesse e differenziate, e accanto ai tradizionali virus, trojan e worm, la grande categoria del malware include nuovi tipi di minaccia, sempre più pericolosi e diffusi, fra cui, appunto il ransomware. Come indica il nome stesso, questo tipo di malware agisce rendendo inaccessibile un sistema tramite crittografia (può criptare singoli file, oppure l’intero file system, per fare un esempio) per poi richiedere alla vittima il pagamento di un riscatto (dall’inglese “ransom“, appunto) in cambio della chiave crittografica con cui l’utente potrà tornare in possesso dei propri dati, almeno in teoria. Infatti, non è detto che pagare il riscatto impedisca automaticamente altri attacchi o tentativi di estorsione. D’altronde, la migliore difesa dai ransomware e dai malware in generale è la prevenzione.

E qui entrano in gioco le suite di sicurezza. Fra le varie funzioni offerte, alcuni brand includono la protezione dai ransomware, tuttavia, può essere difficile prendere la decisione giusta: ci sono tanti marchi da valutare e non è detto che un brand affermato e apprezzato per il motore antivirus poi riesca a contrastare efficacemente anche gli attacchi ransomware. E ci sono dei casi opposti, software che nei test non brillano rispetto alla concorrenza, ad esempio nell’analisi comportamentale, ma che poi riescono a bloccare i ransomware ancor prima che riescano a codificare un singolo file.

E dato che andare a leggere ogni singola recensione di ogni singolo pacchetto di sicurezza disponibile sul mercato può essere dispendioso in termini di tempo, abbiamo pensato di riunire in questa guida i migliori antivirus e suite di sicurezza con funzione anti ransomware.

Prima di passare all’elenco, però, è opportuno sottolineare che questo tipo di attacchi non deve essere sottovalutato. Se da una parte, sembra che gli attacchi siano in calo, dall’altro, il ransomware rimane un vettore molto utilizzato dagli hacker, tanto che anche gruppi che, storicamente, non he hanno mai fatto uso, come i FIN7, adesso lo hanno reso uno dei vettori privilegiati per colpire le proprie vittime. Di conseguenza, è opportuno dotarsi di un’adeguata protezione.

I migliori antivirus per proteggersi dai ransomware

Sophos Home Premium Antivirus

Sophos Home Premium Antivirus è un antivirus e una suite di sicurezza forse troppo semplice e spartana per gli utenti più esperti, tuttavia offre uno dei migliori livelli di protezione dal ransomware mai visti. Infatti è fra i pochi in grado di bloccare un attacco ransomware sul nascere, ancor prima che riesca a crittografare i file. Si tratta di un aspetto fondamentale perché, a volte, un attacco ransomware fallito determina comunque la perdita di una parte dei dati. Il motore antivirus non regge il paragone con i big del settore, tuttavia fa il suo dovere e, nel complesso, vi consigliamo di dare una chance a questa suite, soprattutto se siete utenti alle prime armi.

Scarica Sophos Home Premium Antivirus

Kaspersky Total Security

L’antivirus Kaspersky Total Security ci ha convinti appieno in sede di recensione. Non a caso l’abbiamo definito uno dei migliori antivirus sul mercato. E dal punto di vista della protezione dai ransomware, abbiamo constatato una reattività ottima nei nostri test. Abbiamo simulato un attacco ransomware, e la suite non solo ha bloccato il malware anche se non in database, ma ha anche ripristinato immediatamente i file criptati. Ci piacerebbe vedere un approccio più proattivo come con Sophos, detto questo, vi consigliamo Kaspersky senza riserve.

Scarica Kaspersky Total Security

Bitdefender Total Security

L’antivirus Bitdefender Total Security è una suite impressionante con tantissime funzionalità e risulta ottima anche contro i ransomware. L’unico accorgimento che dovrete prendere è attivare la funzione non appena installato il pacchetto, dato che risulta disattiva per impostazione predefinita (e non capiamo davvero il perché di questa scelta). Ciononostante, il livello di protezione è elevato, risultando reattivo e tempestivo nell’intervenire contro un attacco ransomware. Date un’occhiata alla nostra recensione di Bitdefender Antivirus.

Scarica Bitdefender Total Security

Trend Micro Maximum Security

Trend Micro Maximum Security è un antivirus che abbiamo avuto modo di consigliare nella nostra guida ai migliori antivirus del 2022. Nei nostri test, è riuscito a riconoscere un simulatore di ransomware grazie all’analisi del comportamento, dato che la firma non era in database. Ci ha molto colpiti la rapidità con cui la protezione anti ransomware ha bloccato l’attacco, recuperando immediatamente i pochi documenti che il malware era riuscito a bloccare con crittografia (parliamo di 3 file in totale). Se cercate una suite di sicurezza con una protezione dal ransomware efficace, date una possibilità a questo software.

Scarica Trend Micro Maximum Security

Avast Ultimate

La suite antivirus Avast Ultimate offre un motore molto efficace, nonché un buon livello di protezione dal ransomware. Certo, ci sono suite che hanno dato risultati migliori in sede di test, tuttavia, se volete combinare uno dei migliori motori antivirus sul mercato con una protezione anti malware che fa il suo dovere, il pacchetto di Avast potrebbe fare al caso vostro, soprattutto in periodi di sconti.

Scarica Avast Ultimate

Norton 360 Premium

L’antivirus Norton 360 Premium è un’ottima suite per la protezione di un numero importante di dispositivi di varie piattaforme. Inoltre offre extra interessanti come una VPN. Dal punto di vista della protezione dal malware, nei nostri test, la suite si è rivelata efficace nel bloccare le nostre simulazioni d’attacco. Purtroppo, però, prima di essere fermato, il ransomware è riuscito a criptare decine di file, che purtroppo abbiamo perso. Dunque, se cercate una suite di sicurezza con l’obiettivo principale di proteggervi dal ransomware, forse sarebbe meglio guardare altrove, tuttavia, nel suo complesso, Norton Antivirus è uno dei prodotti migliori che abbiamo provato, come abbiamo detto in sede di recensione e, magari abbinandolo a un sistema di backup efficace, potrebbe essere interessante da provare.

Scarica Norton 360 Premium