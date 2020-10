Le migliori RAM gaming | Ottobre 2020

Le memorie RAM sono sicuramente tra le componenti più importanti del nostro PC ma anche, ahimè, tra i più costosi. Il rischio è allora quello di perdersi tra la miriade di modelli presenti sul mercato, specie quando si opta per moduli destinati al gaming. Per creare quindi una buona build, non bisogna necessariamente spendere cifre spropositate. Le ragioni per cui vi stiamo proponendo questa guida alle migliori RAM gaming è per offrirvi una panoramica di quei prodotti che, secondo noi, rappresentano la miglior scelta sul mercato per il proprio rapporto qualità prezzo.

Abbiamo strutturato la nostra guida alle migliori RAM gaming proponendo diversi moduli, tutti ordinati in base al prezzo e al tipo di feature. In questa guida parleremo volutamente ed esclusivamente di moduli DDR4 e di kit da 16GB, oggi il minimo per giocare come si deve a tutti i titoli più recenti.

Assemblare infatti un nuovo PC senza rispettare questo importante requisito minimo significherebbe avere una macchina poco efficiente ora e nel lungo periodo, sia in vista degli aggiornamenti di sistema – sempre più importanti – sia per quanto concerne il supporto ai nostri software di utilizzo quotidiano, che siano giochi, browser o la suite Office. Vi consigliamo poi, per avere un quadro completo a 360 gradi, di consultare anche la nostra guida alle migliori schede madri, così da ottenere un connubio perfetto tra i diversi componenti.

Le migliori RAM gaming

Senza perderci in chiacchiere, andiamo nel vivo alla nostra guida all’acquisto per le migliori RAM gaming. A seguito nel modello trattato, di fianco al relativo nome, vi lasceremo anche il link diretto all’acquisto. Precisiamo inoltre che i prezzi di mercato potrebbero subire variazioni in determinati periodi storici, vi consigliamo dunque di controllare regolarmente i seguenti link riportati nell’articolo.

Corsair Vengeance LPX 3200MHz

Come prima proposta, abbiamo scelto un kit di RAM targato Corsair. Si tratta di uno tra i modelli più acquistati proprio per il suo grande rapporto qualità prezzo, unito al comodo form-factor di tipo low profile. Una feature che può rivelarsi sicuramente utile in condizioni di spazio ridotto. Esistono diversi tagli di velocità per questo preciso modello, riteniamo però che la frequenza di 3200MHz rappresenti un buon compromesso per il prezzo, riuscendo comunque ad offrire buone performance in diversi scenari, sia produttivi che gaming.

Le memorie Corsair Vengeance LPX offrono timing CL16-18-18, affiancati da una tensione operativa di 1,35V. Presenta ovviamente il supporto ai profili XMP 2.0, ed un discreto dissipatore in alluminio, senza troppe pretese. Infine, il produttore assicura piena compatibilità sia con piattaforme Intel che AMD. Al costo di circa 71 euro rappresentano per noi un’ottima scelta per chi non vuol spendere troppo e non ha particolari pretese, ma necessita di moduli efficienti.

Crucial Ballistix 3200MHz

Continuiamo la nostra lista delle migliori RAM gaming con un modello questa volta appartenente alla famiglia di Crucial. Un’altra valida alternativa al modello precedente, con qualcosina in più da offrire. Ci riferiamo alle nuove Crucial Ballistix da 3200MHz della casa americana Micron Technology che puntano ad offrire un kit decisamente versatile, che vanta (come il precedente) una configurazione con timing CL16-18-18 e una tensione operativa pari a 1,35V.

Il produttore per queste RAM garantisce piena compatibilità con tutte le macchine Intel e AMD, soprattutto per quello che è l’overclock. Crucial infatti rassicura gli utenti sulla compatibilità relativa a vari profili di OC, fruibili su diverse schede madri presenti in commercio. Supporto garantito quindi allo standard XMP 2.0 oltre che a diversi profili JEDEC, per prestazioni a basso consumo. Le RAM sono dotate di un dissipatore molto efficiente ed accattivante, realizzato in alluminio, che non è eccessivamente grande ma risulta essere più alto rispetto a quello del kit Corsair visto prima, con una superficie di copertura maggiore così da avere sempre le temperature sotto controllo.

Viper Steel 4000MHz

E se fino ad ora abbiamo visto quasi esclusivamente moduli low profile, facciamo uno step successivo con un kit di RAM destinato a chi desidera il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Se da un lato queste RAM non posseggono alcun LED, dall’altro puntano alle performance pure, grazie a una frequenza operativa di ben 4000MHz. Il motivo per cui esaltiamo queste RAM è proprio l’offerta rapportata al prezzo, sotto la scocca infatti questi moduli nascondono un cuore molto potente: parliamo dei chip Samsung B-Die. Chip di memoria che si sposano perfettamente con le pratiche di overclock per la loro “elasticità”. Se quindi i due precedenti modelli rappresentano un’ottima scelta sia per utilizzi professionali che gaming, in queste RAM si aggiunge il valore dell’overclock spinto, così da potersi divertire migliorando le performance della macchina, oltrepassando i limiti imposti dal produttore.

Le Viper Steel offrono poi un’imponente dissipatore in alluminio con un design che di certo non passa inosservato. Alla grande gestione termica in overclock si affianca poi una configurazione timing CL19-19-19-39 ed un voltaggio operativo di 1,35V. Una configurazione di tutto rispetto, che sicuramente vi lascerà liberi di poter gestire al meglio velocità e timing. La società californiana Patriot assicura infine che le RAM della gamma Viper Gaming sono testate per il corretto funzionamento sia con piattaforme AMD che Intel. Un kit che sicuramente merita di entrare in una lista per le migliori RAM gaming sul mercato.

HyperX Fury RGB 3200MHz

Entriamo ora nel mondo dell’illuminazione con le HyperX Fury RGB, che possiamo definire le RGB entry-level del mercato. Il dissipatore in alluminio non le rende particolarmente ingombranti e il frame superiore ospita poi una striscia volta all’illuminazione RGB. Si presentano con una configurazione timing CL16-18-18 ed una tensione operativa di 1,35V che vi permetterà di svolgere qualsiasi operazione.

A questo prezzo sono da consigliare solamente a chi non ha intenzione di praticare overclock estremo, dove i timing, specie quelli secondari, necessitano maggiore voltaggio per la stabilità di sistema, limitando di fatto la pratica stessa. Questo però non rappresenta un reale problema per chi non vorrà andare al di sopra delle specifiche dettate dal profilo XMP consigliato dal produttore, che le fa lavorare a 3200MHz. Garantita ovviamente la compatibilità sia con piattaforme AMD che Intel, inoltre potrete gestire l’illuminazione grazie al software proprietario HyperX NGENUITY o con il software di controllo RGB della vostra scheda madre.

Corsair Vengeance RGB PRO 3600MHz

Ecco un’altra proposta che viene dalla casa californiana Corsair: le Vengeance in versione RGB PRO sono delle RAM che vantano ben 10 zone illuminate, controllabili ovviamente tramite il software dedicato di Corsair. Via libera quindi alla fantasia per tutti gli effetti e per la sincronizzazione con altri prodotti della casa californiana. La società assicura poi un’ottima elasticità per quanto riguarda l’overclock grazie a chip selezionati dalla stessa.

Queste RAM si sposano dunque molto bene con tutte le piattaforme e, grazie all’elevata velocità, riescono a garantire ottime prestazioni in svarianti ambiti, sia professionali e produttivi, sia per quanto concerne il gaming. il profilo XMP vi permette di raggiungere la velocità di 3600MHz, accompagnata da timing CL18-22-22 ed un voltaggio operativo di 1,35V. Per il loro prezzo, rappresentano uno degli step da considerare per il mondo dell’RGB e soprattutto delle performance.

ADATA XPG Spectrix D60G 3000MHz

Il nostro ultimo consiglio di acquisto per quelle che rappresentano le migliori RAM gaming vede protagonista un kit di RAM prodotto da ADATA, ovvero le recenti XPG Spectrix D60G. si tratta di RAM in grado di regalare soddisfazioni anche in overclock. ADATA, infatti, assicura che partendo dalla sua frequenza standard e certificata di 3000MHz saranno in grado di garantire profili fino a 4133MHz con diverse schede madri, grazie soprattutto a chip selezionati e testati dalla società. Performance assicurate anche grazie alla piena compatibilità con tutte le piattaforme esistenti, sia AMD che Intel.

Il kit in questione lavora a timing CL16-18-18 ed un voltaggio operativo di 1,35V. Le XPG Spectrix D60G soddisferanno sicuramente gli amanti dell’RGB, essendo queste le RAM con la maggior superficie illuminata sul mercato. Dietro a tanta bellezza si nasconde però anche un’attenta progettazione, notabile osservando l’efficiente sistema di dissipazione. Si tratta di un kit da consigliare a chi, in fase di scelta, considera l’estetica uno tra i principali canoni di valutazione.

