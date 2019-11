Monitor, è il momento giusto per acquistarli: sconti assurdi!

Che siate giocatori o lavoratori, il monitor è un componente a cui prestare molta attenzione in fase d’acquisto: di solito ci accompagna per molti anni e ogni giorno vi abbiamo sopra gli occhi per molte ore.

Assicurarsi di fare l’acquisto giusto, magari risparmiando, è quindi importante. In questa giornata del Black Friday gli sconti sui monitor sono molti e in molti casi anche degni di nota.

Potete ad esempio portarvi a casa il Samsung C27F396 a 129,99 € (-53%), oppure il monitor a 144 Hz Samsung C27JG52 a 229,99 €, risparmiando ben il 42% sul prezzo precedente. Se 27 pollici sono troppi per voi, ecco l’Acer KG251QFbmidpx, un monitor gaming da 24,5″ Full HD a 144 Hz, acquistabile a soli 149,90 € (-25%).

Chi invece vuole visualizzare contenuti su un monitor grande, in stile cinematografico, diriga la propria attenzione sull’LG 34WK650, un bel 34 pollici 21:9 che supporta l’HDR 10. È disponibile a soli 279,99 € (-44%).

Offerte monitor su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!