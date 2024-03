Monitor e PC gaming MSI scontati fino a 700€ per le offerte di primavera!

Come ci ha ormai abituati Amazon, l'avvento della primavera segna il momento in cui la piattaforma di e-commerce lancia una serie di sconti significativi, e anche quest'anno l'arrivo della nuova stagione si distingue per le eccezionali offerte disponibili, che includono anche prodotti di MSI, marchio di punta nel mondo del gaming e dell'informatica.

Le promozioni coprono un ampio spettro dell'offerta hardware di MSI, estendendosi dalle schede madri ai computer completi pronti all'uso. Queste opportunità sono raccolte in una pagina web creata appositamente per l'occasione. In questo articolo, invece, ci concentriamo sulle offerte che consideriamo imperdibili, quelle per cui vale davvero la pena agire rapidamente, data la probabilità che gli sconti le rendano soggette a rapida esaurimento delle scorte.

Vi anticipiamo che le occasioni più allettanti includono monitor (non solo dedicati al gaming) e PC da gaming già configurati, pronti per essere utilizzati. Abbiamo individuato 7 prodotti tra questi, alcuni proposti al prezzo più basso mai registrato, altri che si posizionano molto vicino a tale soglia. Di conseguenza, scegliendo uno qualsiasi di questi prodotti, potrete essere certi di effettuare l'acquisto in un momento vantaggioso per il vostro portafoglio, un'opportunità paragonabile quasi al Prime Day offerto da Amazon stessa.

MSI G2412

Vedi su Amazon

MSI G2712

Vedi su Amazon

MSI Optix MAG274QRF-QD

Vedi su Amazon

MSI Optix MPG321UR-QD

Vedi su Amazon

MSI Modern MD2412PW

Vedi su Amazon

MSI MPG Infinite X2 13FNUE-211IT

Vedi su Amazon

MSI MAG Infinite S3 13NUD-879IT

Vedi su Amazon