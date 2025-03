Monitor gaming ASUS da 27" A MENO DI 110€? Su Amazon è possibile!

Se state cercando un monitor da 27 pollici che offra un'esperienza visiva fluida e confortevole, oggi è il momento perfetto per acquistarlo. Su Amazon, il monitor ASUS VY279HGR è disponibile a soli 109,99€, segnando un nuovo minimo storico con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 129,99€. Un'offerta imperdibile per chi desidera migliorare la propria postazione senza spendere una fortuna.

ASUS VY279HGR, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS VY279HGR è un monitor Full HD (1920x1080) con tecnologia IPS, perfetto per chi desidera colori vividi e angoli di visione ottimali. Il refresh rate di 120 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) garantiscono una fluidità eccezionale, rendendolo ideale per il gaming e l’intrattenimento multimediale. Grazie al supporto Adaptive Sync, potrete dire addio a stuttering e tearing, ottenendo un’esperienza di gioco più fluida e immersiva.

Uno degli aspetti che rende questo monitor particolarmente interessante è la tecnologia Eye Care Plus, sviluppata per ridurre l'affaticamento visivo. Il sistema Low Blue Light aiuta a limitare l'esposizione alla luce blu dannosa, mentre la modalità Color Augmentation è pensata per chi ha difficoltà nel distinguere determinati colori, migliorando la visibilità e il comfort durante l'uso prolungato.

Grazie al suo design elegante in nero, la compatibilità con HDMI e VGA, e le sue caratteristiche avanzate, il monitor ASUS VY279HGR è una scelta eccellente sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Il prezzo scontato di 109,99€ lo rende un affare senza precedenti, soprattutto considerando la sua qualità e le sue specifiche tecniche. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guira ai migliori monitor PC da 27" per ulteriori consigli.

