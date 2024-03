Samsung Odyssey Ark: eccellenza tecnologica a 1200€ in meno!

L'opportunità che ci apprestiamo a segnalarvi non è certamente per il grande pubblico, ma se avete il privilegio di non dover badare a spese per ciò che riguarda la vostra configurazione da gaming, e desiderate investire in un pezzo di tecnologia senza rivali, questo è il momento giusto per farlo. Vi parliamo del Samsung Odyssey Ark, un monitor che ridefinisce gli standard di qualità e innovazione nel suo campo, e che oggi rappresenta un affare imperdibile su Amazon al prezzo di 1.799€. Si potrebbe pensare che sia un esborso considerevole, ma considerato il suo prezzo di listino di 2.999€, è un'opportunità da valutare, soprattutto per chi cerca il non plus ultra in termini di esperienza visiva nel gaming.

Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey Ark, con il suo schermo curvo (1000R) da 55'', risoluzione 4K e una gamma di funzionalità pensate per l'entertainment di alto livello, si posiziona come la scelta ideale per gli appassionati di gaming e gli utenti esigenti alla ricerca di un'esperienza visiva senza compromessi. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di soli 1ms, uniti alla tecnologia Freesync Premium Pro, offre una fluidità d'immagine senza precedenti, rendendolo perfetto per giochi ad alta velocità e per fruire di contenuti multimediali senza compromessi.

Tra i migliori monitor gaming del settore, questo modello è consigliato a coloro che non si accontentano di meno di una qualità visiva eccezionale, sia che si tratti di gaming, lavoro creativo o semplice intrattenimento. La presenza di Mini-LED, tecnologia HDR10+ e le casse integrate arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso, garantendo non solo immagini ma anche sound di qualità superiore.

Pertanto, se cercate il meglio quando passate il vostro tempo libero davanti allo schermo, l'Odyssey Ark sa offrire prestazioni e immersione difficilmente eguagliabili. Prima di passare altrove, vi segnaliamo anche che questo modello include 4 porte HDMI, 2 USB, ingressi audio, connettività WiFi e Bluetooth, per non parlare poi della funzionalità Pivot, che lo rende un monitor versatile per ogni tipo di contenuto.

