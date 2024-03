SSD WD_BLACK da 2TB prezzo TOP, risparmi 40€

Avete il PC pieno di giochi e siete costretti a cancellarne uno ogni volta che volete scaricarne di nuovi? Oggi grazie allo sconto Amazon del 17% su questo SSD M.2 WD_BLACK da 2TB avrete tutto lo spazio che vi serve per i vostri giochi a un prezzo super. L'offerta Amazon vi farà risparmiare 40€ sul prezzo di acquisto di questa unità SSD che passa da 239,90€ a 199,90€. Con questo upgrade potrete finalmente creare la libreria di giochi che avete sempre sognato.

SSD WD_BLACK 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD_BLACK SN850X da 2TB è l'upgrade perfetto per tutti gli appassionati di gaming che cercano un'unità capiente, veloce e affidabile per archiviare i loro giochi. Grazie a velocità di lettura fino a 7.300 MB/s, questa unità SSD offre prestazioni top di gamma, rivelandosi ideale per chi odia le attese di fronte alla schermata di caricamento. Questo drive è consigliato a chi desidera non solo migliorare la fluidità di gioco grazie alla ridotta latenza che permette di caricare rapidamente la grafica senza interruzioni, ma anche a chi necessita di un po' di spazio extra per gestire i giochi di ultima generazione, che possono occupare fino a 200 GB o più.

Questo modello dispone anche di un dissipatore di calore integrato per evitare il surriscaldamento e fornire prestazioni al top in ogni situazione, anche quando il vostro PC è sotto sforzo o nel bel mezzo di un'intensa sessione di gioco. Grazie alla modalità gioco 2.0 potete ottenere ulteriori vantaggi in termini di prestazioni, ottimizzando i tempi di upload dei giochi per un'esperienza ancora più immersiva. Se siete dei gamer incalliti che vogliono spingere i loro sistemi al limite sfruttando le potenzialità dell'interfaccia PCIe Gen4, WD_BLACK SN850X offre tutta la velocità di cui avete bisogno.

In conclusione, questa unità SSD WD BLACK da 2TB è una soluzione ottimale per i giocatori che cercano prestazioni di altissimo livello e hanno bisogno di spazio extra per ampliare la loro libreria. Ora che si trova in sconto su Amazon, potete risparmiare 40€ sul prezzo originale di 239,90€ e acquistarla a 199,90€ grazie a uno sconto del 15%.

