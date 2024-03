Questi BELLISSIMI pad per Switch coi Pokémon a soli 52€!

Se state cercando un nuovo controller per il vostro Nintendo Switch, non potete lasciarvi sfuggire il Split Pad di HORI dedicato alle evoluzioni di Eevee. Questo controller ergonomico portatile, con licenza ufficiale da Nintendo e The Pokémon Company International, unisce comodità e stile per migliorare la vostra esperienza di gioco. Con un'impugnatura ergonomica, grilletti posteriori, funzionalità turbo e un D-pad migliorato, è compatibile sia con la versione standard che OLED del Switch. Inizialmente proposto a 59,99€, ora è disponibile a soli 52,94€, consentendo un risparmio del 12%.

Split Pad HORI per Switch con le evoluzioni di Evee, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller è ideale per tutti gli appassionati di Nintendo Switch, grazie alla sua combinazione di comfort ergonomico e design ispirato al mondo Pokémon. Con l'impugnatura ergonomica, i grilletti posteriori e un D-pad ottimizzato, questo controller portatile soddisfa le esigenze di coloro che cercano maggiore precisione e reattività durante le lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, essendo ufficialmente licenziato da Nintendo e The Pokémon Company International, si può essere certi della qualità e della perfetta compatibilità con la console. Il design simpatico che raffigura Eevee e le sue evoluzioni lo rende anche un oggetto da collezione irresistibile per i fan di Pokémon. Quindi, se siete alla ricerca di un accessorio che unisca estetica e funzionalità, l'HORI Split Pad Compact è la scelta perfetta per voi.

Proposto a soli 52,94€ rispetto al prezzo originale di 59,99€, questo controller è un'affare da non perdere per chiunque voglia aggiornare il proprio setup di gioco con un tocco di originalità. Che siate giocatori incalliti in cerca di comfort o semplicemente fan accaniti del mondo Pokémon, questo controller ergonomico portatile sarà un complemento ideale per la vostra esperienza di gioco.

