Monitor MSI Modern MD272XP a solo 169€!

Avete necessità di cambiare monitor e acquistarne uno che vi permetta di lavorare, studiare e giocare al meglio? Il Monitor MSI Modern MD272XP, con il suo pannello IPS da 27" Full HD e refresh rate di 100Hz, è ora disponibile su Amazon a soli 169€, un notevole risparmio dal prezzo originale di 213€, indicando uno sconto del 21%. Questo dispositivo non solo è esteticamente elegante, vincitore del Red Dot Award 2021, ma è anche dotato di caratteristiche che proteggono la vista, come la tecnologia Less Blue Light PRO. Inoltre, grazie alla sua ampia connettività e al supporto regolabile in 4 direzioni, offre un comfort visivo senza eguali e una versatilità ideale per migliorare la produttività in qualsiasi ambiente.

MSI Modern MD272XP - Monitor 27" IPS - FHD (1920 x 1080), 100 Hz, Tecnologia di filtraggio della luce blu, HDR Ready, Altoparlanti integrati, Supporto regolabile in 4 direzioni, KVM - DP 1.2a, HDMI 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Perché dovrste acquistare questo modello? Perché il Monitor MSI Modern MD272XP è una scelta top per gli utenti che cercano un'esperienza visiva di alta qualità senza sacrificare il comfort degli occhi durante utilizzi prolungati. Grazie al suo ampio pannello IPS da 27" con risoluzione Full HD e un refresh rate di 100Hz, questo monitor offre immagini nitide e movimenti fluidi, rendendolo perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero. È particolarmente consigliato per professionisti nel campo della grafica, del design e del montaggio video che richiedono una fedeltà visiva senza compromessi, ma anche per gli appassionati di gaming che apprezzano i dettagli visivi e una risposta fluida nei loro giochi preferiti.

Oltre alle sue eccellenti caratteristiche visive, il Monitor MSI Modern MD272XP mette in primo piano il comfort visivo con tecnologie avanzate come l'anti-flicker, garantendo così minor affaticamento degli occhi durante utilizzi prolungati. Con un prezzo attuale di 169,00€, in calo rispetto al suo prezzo originale di 213,83€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera investire in un monitor che combina prestazioni eccellenti, ergonomia avanzata e un design premiato. Questo lo rende un'opzione interessante sia per professionisti in cerca di uno strumento di lavoro affidabile e confortevole, sia per gli utenti domestici alla ricerca di un upgrade significativo della loro area di lavoro o spazio di gioco.

Inoltre, è dotato della tecnologia Less Blue Light PRO certificata TÜV Rheinland Eye Comfort, reducendo l'affaticamento visivo durante utilizzi prolungati. Grazie all'app MSI Productivity Intelligence, supporta il controllo KVM multi-sistema, ideale per stimolare la produttività. Offre anche la massima connettività con porte USB Type-C, DisplayPort 1.2a e HDMI 1.4b, oltre a varie porte I/O aggiuntive!

Il Monitor MSI Modern MD272XP rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un monitor ad alte prestazioni, dal design premiato, confortevole per gli occhi anche dopo ore di utilizzo. Con un prezzo iniziale ridotto a 169€ dal prezzo di listino di 213€, offre un valore ineguagliabile per i professionisti e gli appassionati di tecnologia. È il momento ideale per aggiungere questa soluzione all'avanguardia al vostro spazio di lavoro o di gioco.

