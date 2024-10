Lavorate al meglio al PC col Monitor MSI PRO da 23,8" a soli 80€!

Un buon monitor vi permette di lavorare al meglio o studiare senza affaticare eccessivamente lo sguardo! Per questo, vi consigliamo il monitor MSI PRO da 23,8" è attualmente in promozione su Amazon a soli 79€, rispetto al prezzo originale di 119€, offrendo uno sconto del 33%. Questo monitor dispone di un pannello VA Full HD da 23,8" con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT), assicurando un'esperienza visiva fluida e dettagliata. Il design è regolabile in inclinazione e compatibile con il montaggio VESA, offrendo flessibilità per ogni spazio di lavoro.

Monitor MSI PRO da 23,8", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI PRO da 23,8" è la scelta ideale per professionisti e studenti che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo e necessitano di una soluzione che minimizzi l’affaticamento visivo. Le sue caratteristiche eye-friendly quali la tecnologia anti-sfarfallio e il filtro per la luce blu, certificate da TÜV Rheinland, offrono un comfort visivo superiore, rendendolo perfetto per gli utenti attenti alla salute dei propri occhi. In aggiunta, la sua alta risoluzione Full-HD e l’ampio rapporto di contrasto garantiscono immagini nitide e dettagliate, ideali per elaborare documenti, fogli di calcolo e per la fruizione di contenuti multimediali durante il lavoro o lo studio.

Per chi richiede un’esperienza visiva fluida e priva di interruzioni, il monitor MSI PRO da 23,8" risponde con un tasso di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms, caratteristiche particolarmente apprezzate dai gamer e dai creatori di contenuti digitali.

Il monitor MSI PRO da 23,8" è una scelta eccellente per coloro che cercano un'esperienza visiva di qualità superiore sia per lavoro che per intrattenimento. Equipaggiato con un pannello VA Full HD (1920x1080), offre un ampio angolo di visione di 178°, assicurando colori vivaci e immagini nitide da ogni prospettiva. Il refresh rate di 100Hz e il tempo di risposta di 1ms MPRT garantiscono una fluidità d'immagine eccezionale, riducendo lo strappo e il ghosting. La tecnologia Less Blue Light e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort proteggono gli occhi dalla stanchezza, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo. Offre inoltre ampia flessibilità con supporto VESA per un montaggio a parete o su braccio, e la connettività HDMI 1.4b e D-Sub consente di collegare facilmente dispositivi multipli.

Disponibile ora a solo 79€, scontato dal prezzo originale di 119€, il monitor MSI PRO da 23,8" rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la propria postazione con una tecnologia visiva avanzata. Questo monitor non solo soddisfa le esigenze di qualità dell'immagine e comfort visivo ma offre anche una connettività versatile e opzioni di montaggio flessibili, rendendolo una scelta ideale per qualsiasi configurazione di lavoro o di gioco. Lo consigliamo vivamente per il suo equilibrio tra prestazioni eccellenti e prezzo accessibile.

Vedi offerta su Amazon