Monster Labo The Beast, il nuovo case è in grado di dissipare 400W senza ventole

Stando ad un articolo pubblicato dai colleghi di FanlessTech, il produttore di chassis MonsterLabo si sta preparando a lanciare un nuovo case ATX chiamato “The Beast“. Il prezzo è al momento sconosciuto, ma i preordini apriranno il prossimo 9 ottobre.

The Beast avrà le dimensioni di 450x380x210 mm. MonsterLabo non specifica il peso esatto, ma il prodotto non sarà sicuramente leggero. Infatti, per la sua realizzazione sono stati impiegati diversi materiali, quali acciaio spesso 2,5mm, alluminio di 6mm e vetro. Il fascino di The Beast risiede nel suo design che consente di raffreddare passivamente sia il processore che la scheda grafica. Per far sì che ciò accada, il case incorpora due enormi heatsink, che insieme offrono un totale di venti heat pipe e sei ponti termici, tutti in rame.

Per quanto riguarda la compatibilità, The Beast può ospitare schede madri che vanno da quelle mini-ITX al form factor ATX, schede grafiche con lunghezza massima del PCB fino a 290mm e alimentatori ATX.

Con la configurazione passiva, The Beast può dissipare fino a 400W di calore. MonsterLabo raccomanda che il TDP del processore e della scheda grafica non superi rispettivamente 150W e 250W. Con l’aiuto di due ventole di raffreddamento da 140mm che girano a 500rpm, la capacità di raffreddamento di The Beast passa a 570W. In tal caso, è possibile raffreddare un processore da 250W ed una scheda grafica da 320W.

Secondo MonsterLabo, The Beast è in grado di offrire prestazioni adeguate per la serie GeForce RTX 30 di NVIDIA. Con il raffreddamento attivo, il case può ospitare modelli sino alla GeForce RTX 3080, che ha una potenza nominale di 320W. Pensiamo che la GeForce RTX 3090 da 350 W sia installabile se si utilizzano anche due ventole di raffreddamento da 140mm decenti con una buona pressione statica.

The Beast ha abbastanza spazio per l’installazione di quattro dischi rigidi da 3,5” o otto dischi rigidi da 2,5” o SSD. Per quanto riguarda le uscite, il pannello frontale del case offre un jack per le cuffie, uno per il microfono, una porta USB-C, due porte USB 2.0 e due porte USB 3.2 Gen 1.