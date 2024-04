Questo mouse Logitech è comodissimo e oggi costa molto meno (-24%)

Il mouse ergonomico Logitech Lift è ideale per coloro che trascorrono lunghe ore a lavoro e soffrono di dolore e affaticamento al polso. Il design verticale di questo mouse è stato accuratamente studiato per offrire una postura più naturale e ridurre lo sforzo su polsi e avambraccio, promuovendo comfort e produttività per l'intera giornata lavorativa. Con connettività Bluetooth o Logi Bolt USB e certificazioni ergonomiche, questo mouse wireless è un alleato indispensabile per il vostro benessere e la vostra efficienza lavorativa. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 24% lo pagate 62€ anziché 81,99€.

Logitech Lift Mouse, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse ergonomico Logitech Lift è particolarmente consigliato per coloro che trascorrono molte ore davanti al computer e cercano una soluzione comoda per ridurre l'affaticamento e il disagio al polso e al braccio. Con la sua forma verticale unica, progettata per adattarsi a mani destre di dimensioni medio-piccole, con la sua inclinazione a 57 gradi promuove una postura più naturale dell'avambraccio. È quindi l'ideale per professionisti IT, grafici, e chiunque altro trascorra molto tempo al PC, aiutando a mantenere comfort e produttività per tutto il giorno.

Questo mouse non è solo certificato a livello ergonomico, ma è anche ecologicamente responsabile, con parti in plastica che includono plastica riciclata post-consumo. Offre connettività flessibile, permettendo di collegarsi tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB, ed è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi. Con la sua durata della batteria fino a 2 anni, click silenziosi, e personalizzazione dei 4 tasti tramite software, il mouse ergonomico Logitech Lift soddisfa le esigenze di coloro che cercano una soluzione ergonomica senza compromessi sulle performance o la sostenibilità ambientale.

Disponibile a 62,00€ grazie a uno sconto Amazon del 24%, il mouse ergonomico Logitech Lift rappresenta un investimento per il benessere durante il lavoro. La sua ergonomia certificata, insieme alla facilità di collegamento e alla durata estesa della batteria, lo rendono una scelta eccellente per coloro che desiderano migliorare comfort e produttività senza compromettere lo stile e con un occhio di riguardo per l'ambiente.

