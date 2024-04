Kena: Bridge of Spirits, un'avventura straordinaria a meno di 26€!

La Amazon Gaming Week è finalmente tra noi, e questo significa che non avrete occasione migliore, almeno in questi mesi, di acquistare tanti ottimi videogiochi per tutte le console a prezzo scontato! Ebbene, se siete proprio alla ricerca di un buon titolo per la vostra PS4 o PS5, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta che Amazon sta dedicando al bellissimo Kena: Bridge of Spirits, qui in Deluxe Edition e in edizione PS4, ma comprensivo di aggiornamento gratuito a PS5, e oggi disponibile a soli 25,99€, con uno sconto significativo rispetto al suo prezzo originale di circa 50 euro! Un prezzo ottimo, anche perché l'edizione Deluxe è comprensiva di contenuti esclusivi come la colonna sonora digitale ufficiale, una skin Golden Rot, un foglio di adesivi esclusivi e cappelli celebrativi per i vostri Rot, gli spiritelli di supporto presenti nel gioco.

Kena: Bridge of Spirits, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi raccontammo nel corso della nostra recensione, Kena: Bridge of Spirits è un titolo meraviglioso e sognante, dotato di una grande delicatezza, e di un gameplay sfaccettato e interessante, che mescola sapientemente esplorazione, combattimenti, enigmi ambientali e tantissimi segreti! Parliamo di un titolo davvero ben fatto, graficamente molto appagante (specie in versione PS5), e capace di trasportarvi in un viaggio epico attraverso luoghi dimenticati, dove il coraggio e la strategia saranno le vostre migliori alleate!

Parliamo, in sintesi, di un adventure a mappa aperta dalla forte componente narrativa ed esplorativa, in cui vestiremo, per l'appunto, i panni della giovane Kena, una "guida degli spiriti", capace di comunicare con il mondo dell'aldilà, ed alla ricerca del sacro santuario della montagna, nella speranza di liberare il mondo da una piaga malevola che lo sta contaminando.

Lungo il percorso, al giocatore anche il compito di scovare ed utilizzare un simpatico e folto gruppo di spiritelli chiamati Rot, esseri che mantengono l'equilibrio naturale e che saranno parte integrante del gamplay, contribuendo ai combattimenti, alla liberazione della contaminazione dal mondo, o semplicemente spostando oggetti per favorire l'esplorazione del giocatore.

Parliamo, in sintesi, di un gioco davvero divertente, longevo e ben fatto, assolutamente da recuperare qualora lo abbiate perso all'uscita di un paio d'anni fa e che, venduto com'è ad un prezzo super competittivo, può facilmente risultare un piacevole passatempo in questo periodo in cui non paiono esserci grosse uscite all'orizzonte.

