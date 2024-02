Prezzo BOMBA su questo mouse Cooler Master! (-32%)

Se state cercando uno scorrimento fluido e una precisione impeccabile in un mouse, il Cooler Master MM730 potrebbe catturare il vostro interesse, non solo per le sue buone prestazioni in gaming, ma anche per una promozione speciale su Amazon che vi permette di portarlo a casa a soli 33,99€, grazie a un notevole sconto del 32%.

Cooler Master MM730, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MM730 è un mouse da gaming ideale per coloro che giocano frequentemente su PC o per chi cerca una migliore precisione nel movimento del cursore. Con un peso inferiore ai 50 grammi, offrirà leggerezza e affidabilità leader nel settore. Il design ergonomico lo rende poi un accessorio perfetto per lunghe sessioni di gioco, assicurando comfort e riducendo l'affaticamento.

Dotato di un sensore ottico PixArt PMW3389 che raggiunge i 16K DPI, il Cooler Master MM730 offrirà come detto uno scorrimento liscio e una reattività eccezionale, senza lag o stuttering. I pulsanti, progettati per resistere fino a 70 milioni di clic, garantiscono durata e un antirimbalzo quasi istantaneo.

Non solo i giocatori, ma anche coloro che richiedono precisione e affidabilità troveranno vantaggi nell'utilizzo dell'MM730. Il cavo Ultraweave, che offre leggerezza simile a un mouse wireless, e i piedini in PTFE di alta qualità assicurano un movimento fluido. Infine, la possibilità di personalizzare l'illuminazione RGB e le impostazioni fino a 32K DPI tramite il software MasterPlus+ (per PC) lo rendono adatto alle esigenze più avanzate.

