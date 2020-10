MSI AMD Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio si mostra nelle prime immagini ufficiali

Durante uno dei suoi MSI Insider Livestream, l’azienda taiwanese ha mostrato per la prima volta il design della sua Radeon RX 6800 XT. Anche la GPU AMD verrà inclusa nell’apprezzata e popolare famiglia di schede video Gaming X Trio dell’azienda.

La MSI AMD Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio è praticamente identica alla sua controparte che utilizza la GPU RTX serie 30 di Nvidia. Ciò non sorprende, MSI ha impiegato molto tempo e risorse per lo sviluppo di questo tipo di design e del proprio sistema di raffreddamento ed è normale che alcune schede anche se con diverse GPU li condividano.

La scheda video utilizza lo stesso design moderno ed aggressivo che già conosciamo dalla serie Gaming X Trio dell’azienda con tre ventole dedicate al raffreddamento. Nella parte bassa della scheda sono incluse sei piccole strisce RGB, illuminazione che continua nel logo MSI sul lato e nella striscia ARGB inclusa nel bordo del backplate.

Nel caso siate interessati all’acquisto, controllate il vostro case per lo spazio disponibile: la MSI AMD Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio misura ben 330mm in lunghezza. Inoltre controllate di disporre di due connettori PCIe a 8 pin da collegare all’alimentatore.

Come abbiamo scoperto ufficialmente durante la presentazione delle GPU AMD basate su RDNA 2, la Radeon RX 6800 XT possiede 72 CU e raggiunge un Game Clock di 2015MHz. Nelle giuste condizioni di carico e temperatura la scheda è in grado di raggiungere 2250MHz, il tutto entro il limite di 300W di TBP. Con i suoi 16GB di memoria GDDR6 è adatta all’utilizzo per il gaming in 4K. Ovviamente MSI nella propria variante potrebbe aumentare il limite massimo di potenza ed alzare ulteriormente i clock, come spesso succede sulle schede custom.

L’azienda non ha ancora condiviso informazioni riguardo prezzi e disponibilità della scheda in questo momento, tuttavia l’arrivo ufficiale sul mercato delle prime nuove schede AMD è fissato per il 18 novembre.