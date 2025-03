MSI aumenta i prezzi delle RTX 5070 Ti, nessun modello al MSRP negli USA

Non c'è pace per le nuove GPU NVIDIA, afflitte ormai da tempo da problemi di disponibilità e prezzi difficili da spiegare. L'ultima novità riguarda MSI, che negli USA ha alzato i prezzi di tutte le RTX 5070 Ti, comprese quelle lanciate al MSRP (il prezzo di listino suggerito da NVDIIA) di 749$.

L'incremento di prezzo arriva a sole due settimane dal debutto sul mercato della scheda e in un momento decisamente difficile per il mercato delle schede video, scatenando l'ira degli utenti. Per il momento in Italia non c'è stato alcun aumento, ma le schede sono introvabili e nei principali negozi online il loro costo non è nemmeno indicato; chissà cosa succederà quando torneranno disponibili.

MSI non ha dato spiegazioni in merito alla faccenda: è probabile che l'aumento sia legato ai nuovi dazi del 10% sulle merci provenienti dalla Cina, ma non possiamo esserne del tutto certi senza una dichiarazione ufficiale. Al di là della motivazione, però, il problema qui è un altro: se gli altri produttori dovessero seguire questa strada, vista l'assenza di Founders Edition diverrebbe impossibile trovare RTX 5070 Ti al prezzo suggerito da NVIDIA. Oltretutto siamo di fronte a un rialzo considerevole, visto che la MSI Shadow 3X è passata da 749$ a 819$, 70 dollari in più.

Inutile dire che si tratta di un'ottima occasione per AMD, che con la RX 9070 XT potrebbe davvero far sua una grossa fetta di mercato. Stando alla presentazione ufficiale la scheda dovrebbe essere veloce quanto una RTX 5070 Ti, costando però molto meno, visto il prezzo di listino di 599$ (che in Italia dovrebbero tradursi in 699€). Se l'azienda dovesse riuscire a immettere sul mercato schede a questo prezzo, potrebbe davvero ribaltare il mercato.

In una situazione come questa, l'unica "arma" nelle mani dei consumatori è il proprio portafoglio: per dare una scossa al mercato abbastanza forte da portare a un cambio di rotta, l'unica soluzione è non comprare le schede video. Qualcosa di non semplice, visto che molti acquirenti non comprano una nuova GPU solo per videogiocare meglio, ma anche per scopi ed esigenze lavorative.