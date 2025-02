RTX 5070 Ti: ecco dove potete acquistarla

Con il lancio della nuova RTX 5070 Ti, Nvidia consolida ulteriormente la sua posizione nel mercato delle schede video di fascia alta. Questo nuovo modello si propone come soluzione per gli appassionati di gaming e content creation, grazie a un significativo incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Con un miglioramento fino a 2x con DLSS 4 rispetto alla RTX 4070 Ti e un aumento fino al 30% nel rendering tradizionale, la RTX 5070 Ti si dimostra interessante per chi possiede non tanto già una 4070 Ti quanto più per chi arriva da una RTX 3070 Ti e desidera effettuare un upgrade che mostri realmente la differenza.

GeForce RTX 5070 Ti, perché acquistarla?

Come già accaduto con le RTX 5080 e RTX 5090, anche la nuova RTX 5070 Ti sarà probabilmente soggetta a una disponibilità limitata, con un conseguente aumento dei prezzi rispetto all’MSRP ufficiale. Questo potrebbe rendere difficile l’acquisto per molti utenti, costringendoli a monitorare costantemente la disponibilità presso i vari rivenditori. Chi desidera accaparrarsi la scheda al prezzo più conveniente dovrà prestare particolare attenzione agli aggiornamenti sugli stock, dato che le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Per chi è alla ricerca della RTX 5070 Ti, diversi store online e fisici offrono la possibilità di acquistarla. Tra i principali rivenditori figurano AK Informatica, Ollo Store, Nexths, Drako, PCFrog e ovviamente il sito ufficiale Nvidia. Inoltre, le versioni personalizzate dai partner di Nvidia, come ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac e PNY, potrebbero offrire varianti con sistemi di raffreddamento avanzati e design personalizzati. Controllare le pagine ufficiali dei produttori e iscriversi agli avvisi di disponibilità può essere una strategia efficace per riuscire ad acquistarla senza sovrapprezzi.

Per chi volesse approfondire le caratteristiche tecniche e le reali prestazioni della RTX 5070 Ti, è disponibile la nostra recensione completa che analizza in dettaglio ogni aspetto della scheda. Confrontando i benchmark e le prestazioni reali, sarà possibile valutare se questa GPU rappresenta il miglior investimento in base alle proprie esigenze. Con l’aumento della domanda e la disponibilità limitata, restare informati sulle offerte e sugli store affidabili sarà essenziale per non perdere l’occasione di acquistare una delle schede video più ambite del momento.

GeForce RTX 5070 Ti, dove acquistarla?