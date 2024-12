NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: Nuove indiscrezioni su memoria e GPU

Dopo un periodo di due settimane senza aggiornamenti, nuove informazioni emergono sulla prossima generazione di GPU NVIDIA, la serie GeForce RTX 50, basata sull’architettura Blackwell. Tra le novità più interessanti, spiccano le indiscrezioni sulla GeForce RTX 5070 Ti, una scheda grafica che potrebbe posizionarsi come una delle proposte di punta per il segmento medio-alto del mercato e che verrà, come da tradizione, presentata diversi mesi dopo il lancio della serie RTX 50.

Secondo quanto riportato, la RTX 5070 Ti sarà dotata di 16 GB di memoria GDDR7, operante a una velocità di 28 Gbps su un bus a 256 bit. Questo consentirà una larghezza di banda pari a 896 GB/s, lo stesso valore dichiarato per la RTX 5080. La scheda utilizzerà una GPU GB203-300, che sarà in grado di offrire 8.960 CUDA core, configurazione che promette prestazioni di rilievo per la fascia di mercato a cui è destinata.

Un altro dato emerso riguarda il valore di TBP (Total Board Power), che dovrebbe attestarsi sui 285W, secondo il noto leaker Kopite7kimi. Tuttavia, vi è incertezza sul fatto che questo valore rappresenti il consumo massimo o quello di riferimento, lasciando spazio a ipotesi su modelli custom con overclock di fabbrica. In ogni caso, la RTX 5070 Ti dovrebbe posizionarsi come una soluzione più efficiente rispetto alla RTX 5080, che invece presenta un TBP di 400W.

La serie RTX 50 debutterà ufficialmente nel primo trimestre del 2025, con un annuncio previsto durante il keynote di Jensen Huang al CES 2025 (che si terrà il prossimo 6 gennaio). Sebbene si preveda che i modelli di fascia alta, come la RTX 5090 e la 5080, saranno i primi a essere lanciati, la RTX 5070 Ti potrebbe arrivare a stretto giro, anticipando persino la versione base: RTX 5070.

La GeForce RTX 5070 Ti rappresenta una delle proposte più intriganti della prossima serie RTX 50, con caratteristiche tecniche che potrebbero soddisfare le esigenze dei gamer e dei professionisti alla ricerca di alte prestazioni e di una spesa relativamente contenuta. Tuttavia, è fondamentale ricordare che queste informazioni sono, e restano, rumor e, come tali, soggette a cambiamenti o smentite totali. NVIDIA potrebbe modificare le specifiche o il posizionamento del prodotto prima del lancio ufficiale. Non resta che attendere il CES 2025 per scoprire cosa riserverà realmente questa nuova generazione di GPU.