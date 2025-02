RTX 5070 Ti, spunta una data: appuntamento al 20 febbraio?

Sembra che la data di lancio della prossima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti si stia avvicinando rapidamente. Dopo le indiscrezioni iniziali, ora arriva una conferma importante da parte di un grande rivenditore francese, TopAchat, che indica il 20 febbraio come data di disponibilità per la RTX 5070 Ti.

La notizia è stata riportata da VideoCardz.com, che ha evidenziato come la data del 20 febbraio sia presente sulle pagine di diversi modelli di RTX 5070 Ti sul sito di TopAchat. In particolare, la scheda MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS risulta disponibile a partire dalle 15:00 del 20 febbraio, orario che coincide tipicamente con la fine dell'embargo di NVIDIA per le nuove uscite.

Questa conferma da parte di un rivenditore importante rafforza le precedenti indiscrezioni sulla data di lancio della RTX 5070 Ti. NVIDIA non ha ancora commentato ufficialmente la notizia, ma sembra che il 20 febbraio sia la data da segnare sul calendario per gli appassionati che attendono con ansia la nuova scheda grafica.

La GeForce RTX 5070 Ti si posizionerà nella fascia alta della serie RTX 50 di NVIDIA, offrendo prestazioni elevate per i giocatori più esigenti, senza arrivare alle astronomiche cifre delle RTX 5080 e RTX 5090. La scheda sarà dotata della GPU GB203-300 con 8.960 CUDA core, 16GB di memoria GDDR7 con un bus a 256 bit e una velocità di 28Gbps. Il TDP sarà di 360W e richiederà un connettore di alimentazione a 16 pin.

A differenza della RTX 5090 e della RTX 5080, NVIDIA non rilascerà una versione Founders Edition per la RTX 5070 Ti. Tuttavia, diversi produttori di schede partner, come MSI, ASUS e Gigabyte, avranno i loro modelli personalizzati disponibili al lancio.

Nonostante la conferma della data di lancio, la disponibilità effettiva della RTX 5070 Ti potrebbe essere limitata, come già accaduto per la RTX 5090 e la RTX 5080. La RTX 5070 Ti sarà seguita a breve distanza dalla RTX 5070, che dovrebbe essere lanciata entro la fine di febbraio. La RTX 5070 avrà una GPU GB205-300 con 6.144 CUDA core, 12GB di memoria GDDR7 e un TDP di 250W. A differenza della versione Ti, la RTX 5070 avrà una versione Founders Edition.

Il lancio della GeForce RTX 5070 Ti il 20 febbraio segna un altro passo importante per la serie RTX 50 di NVIDIA. Con prestazioni elevate e un prezzo (si spera) competitivo, la RTX 5070 Ti si preannuncia come una scelta interessante per i giocatori PC che cercano un aggiornamento di fascia alta. Resta da vedere se NVIDIA riuscirà a soddisfare la domanda del mercato e a evitare i problemi di disponibilità che hanno caratterizzato il lancio delle schede di fascia più alta.