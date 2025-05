MSI svela una nuova Claw con chip AMD: sarà la svolta nelle handheld?

L'era dei dispositivi portatili da gaming entra in una nuova fase con l'arrivo del processore AMD Ryzen Z2 Extreme, destinato a ridefinire le aspettative di prestazione per gli appassionati di videogiochi in mobilità. MSI ha colto l'occasione del Computex 2025 per annunciare la sua Claw A8 BZ2EM, segnando un punto di svolta nella propria strategia hardware. Questo nuovo modello rappresenta infatti il primo dispositivo della serie Claw a rinunciare all'architettura Intel in favore del nuovo chip AMD, una decisione che potrebbe alterare gli equilibri nel competitivo mercato delle console portatili Windows.

La notizia, riportata da GamesRadar, ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati, non solo per il cambio di processore ma anche per l'inedita offerta cromatica. La Claw A8 BZ2EM sarà infatti disponibile in due colorazioni: un elegante bianco e un sorprendente verde lime, una scelta che lo distingue nettamente dalla concorrenza ancorata alle tradizionali livree bianche o nere. Questa decisione estetica potrebbe rivelarsi vincente in un mercato dove la differenziazione visiva diventa sempre più importante.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il dispositivo mantiene molte caratteristiche già viste nel precedente MSI Claw 8 AI+: display da 8 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e refresh rate fino a 120Hz, configurazioni con un massimo di 24GB di RAM LPDDR5 e SSD M.2 da 1TB. L'elemento rivoluzionario è appunto il processore AMD Ryzen Z2 Extreme, che promette un salto generazionale rispetto ai chip Z1 attualmente utilizzati in dispositivi come ASUS ROG Ally, Ally X e Lenovo Legion Go.

La corsa al processore del futuro

Il panorama dei dispositivi portatili da gaming si sta rapidamente evolvendo intorno al nuovo processore AMD Ryzen Z2 Extreme. Questo chip rappresenta la naturale evoluzione della serie Z1, che ha già dimostrato ottime capacità nei dispositivi attualmente sul mercato. MSI non è l'unica azienda ad aver scommesso su questa tecnologia: anche ASUS e Lenovo stanno preparando i rispettivi ROG Ally 2 e Legion Go 2 equipaggiati con lo stesso processore.

Tuttavia, è importante notare che al momento l'unico chip della serie Z2 effettivamente disponibile è il meno potente Z2 Go, presente esclusivamente nel Lenovo Legion Go S. Le prestazioni di questo processore sono state definite piuttosto deludenti nelle prime recensioni, paragonabili a quelle del vecchio Steam Deck piuttosto che rappresentare un vero salto generazionale.

La scheda tecnica del Z2 Extreme, invece, promette ben altro: otto core, 18 thread, 16 core grafici, frequenza massima di 5 GHz, 24MB di cache e un intervallo TDP di 17W-37W. Un netto miglioramento rispetto all'Intel Core Ultra 7 258V utilizzato nella precedente MSI Claw 8 AI+, che offre otto core, otto thread, otto core grafici, frequenza massima di 4,8GHz, 12MB di cache e TDP di 15W-35W.

Resta ancora da definire quando questo nuovo dispositivo arriverà effettivamente sul mercato e quale sarà il suo prezzo. È probabile che MSI mantenga un posizionamento simile alla Claw 8 AI+, attualmente venduta a 999,99 dollari (sebbene fosse stato inizialmente lanciata a 899,99 dollari). La decisione di MSI di offrire nella propria gamma sia dispositivi con processori Intel che AMD rappresenta una strategia unica nel panorama attuale, permettendo all'azienda di coprire diverse fasce di mercato e preferenze degli utenti.

Il passaggio al chip AMD rappresenta un cambiamento significativo per MSI, che finora aveva puntato esclusivamente su soluzioni Intel per la sua serie Claw. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un riconoscimento delle potenzialità superiori offerte dall'architettura AMD per i dispositivi gaming portatili, un segmento dove l'efficienza energetica e le prestazioni grafiche sono parametri fondamentali.