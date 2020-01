MSI Creator PS321QR, ecco il monitor ibrido per videogiocatori e professionisti

Durante il CES 2020 MSI ha annunciato anche il nuovo Creator PS321QR, monitor ibrido dedicato a professionisti e videogiocatori.

Il perché viene definito ibrido è presto detto: il nuovo monitor presentato da MSI offre una copertura della gamma DCI-P3 del 95% e della gamma Adobe RGB del 99% e una frequenza d’aggiornamento di 165 Hz, perfetta per i videogiocatori più esigenti e per gli appassionati di FPS. Il pannello è un IPS con risoluzione QHD con un tempo di risposta di 1 ms.

MSI ha creato quindi un prodotto che offre sia una riproduzione accurata dei colori, spesso ricercata dai professionisti della grafica e del video editing, sia un refresh rate elevato e un basso tempo di risposta, due funzionalità fondamentali per chi cerca un monitor adatto a videogiocare e non vuole scendere a compromessi.

MSI ha sviluppato anche un’altra variante di questo monitor, chiamata Creator PS321UR. Anche qui troviamo un pannello IPS, ma con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, mentre il tempo di risposta rimane di 1 ms. A prima vista questa variamente del monitor potrebbe sembrare dedicata più ai content creator che ai videogiocatori, ma è bene ricordare che non tutti i gamer sfruttano refresh rate sopra i 60 Hz, soprattutto coloro che ad esempio giocano principalmente a titoli d’esplorazione e avventura.

Nella confezione di vendita dei nuovi Creator PS321QR e PS321UR MSI inserisce anche un comodo paraluce magnetico, una scelta che sicuramente farà felici tutti i professionisti e i content creator che hanno bisogno di ridurre al minimo i disturbi esterni durante le loro ore di lavoro.

Questo paraluce infatti è perfetto per ridurre i riflessi causati dalla luce ambientale e assicura una precisione dei colori ancora migliore. La stessa motivazione ha portato MSI a scegliere il colore nero per questi due nuovi monitor, abbandonando quindi il classico bianco (decisamente più riflettente) delle linee di prodotti Creator che avevamo visto anche sul monitor Prestige PS341WU (qui la nostra recensione).

Insomma, che siate professionisti, youtuber, streamer o semplicemente videogiocatori, questo MSI PS321UR sembra avere le carte in regola per soddisfare tutte le vostre esigenze. Non sappiamo ancora nulla in merito a prezzo e disponibilità in Italia, ma non appena avremo informazioni ve le comunicheremo.