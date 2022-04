Il noto leaker 9550pro ha pubblicato su Twitter uno screen nel quale è possibile vedere alcuni dati provenienti da una scheda madre MSI MAG B650 che fa girare un processore Engineering Sample AMD sconosciuto con un voltaggio di 1.532V (piuttosto elevato, ma potrebbe trattarsi di un campione non ottimizzato o di una lettura errata del valore). Questo, se verificato, confermerebbe che il noto produttore taiwanese sta già lavorando alla fascia media delle sue motherboard per quelli che saranno le future CPU Ryzen serie 7000, basate sull’architettura Zen 4, che faranno uso del socket AM5.

AM4 has completed its historical mission, a new era is coming. pic.twitter.com/FysjXD0sAZ — HXL (@9550pro) April 14, 2022

Il nome del chipset non deve trarre in inganno, in quanto B650 fa riferimento al chipset di fascia media di Intel per processori Alder Lake e Raptor Lake, mentre B650 sarà alla base della fascia media di AMD per le sue CPU di prossima generazione.

Ricordiamo che i processori Ryzen 7000, costruiti sul nodo di processo a 5nm di TSMC, dovrebbero introdurre un ulteriore miglioramento prestazionale a livello di IPC rispetto a Zen 3, nonché il supporto a nuove tecnologie come le memorie DDR5 e l’interfaccia PCI Express 5.0. Secondo gli ultimi rumor, sembra che il top di gamma offrirà ben 16 core e 32 thread con un TDP di 170W. Inoltre, le CPU Ryzen di nuova generazione (nome in codice “Raphael”) beneficeranno anche di RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile), tecnologia per la gestione dell’overclock delle memorie che andrà a sostituire A-XMP (o DOCP), attualmente in uso per le DDR4.

AMD starebbe pensando anche di impilare acceleratori per il Machine Learning (e altro) sulle sue future CPU. Recentemente, è stato pubblicato un interessante brevetto inerente all’argomento, di cui trovate ulteriori dettagli nella nostra precedente notizia.